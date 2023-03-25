指中國干擾壓縮國際空間　外交部：否則早在阿根廷首都設大使館

▲宏都拉斯國旗（左一） 淺藍色。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

面對中國利誘，我國與宏都拉斯邦交岌岌可危，我駐宏國大使張俊菲也在25日上午返抵國門；倘若雙方真的斷交，我國邦交國將只剩13個。針對台灣在外交上處處遭遇到中國的挑戰，外交部今發布新聞稿指出，次長俞大㵢日前接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）專訪，訪問中俞大㵢透露，中國試圖孤立台灣，若非中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了。

外交部次長俞大㵢接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）美洲版總編輯Laureano Izquierdo視訊專訪指出，中國奪取台灣的野心從未改變，近來對台威脅急遽升高的事實，尤需各方正視。中國此時對宏都拉斯提出不實承諾，企圖讓宏國轉向承認中國以孤立台灣，而事實上台灣的盟友確是越來越多。

俞大㵢說，英國下議院議員團、德國教育部長斯塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）接連來訪，捷克衆議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）近日也將率領由160名官員、學者、議員、商界人士及媒體等組成的代表團訪台，還有來自巴拉圭、科索沃，羅馬尼亞和北馬其頓的代表團不久前也到訪。中國試圖孤立我們，但實際上卻沒有產生作用。

針對中國是否干擾台灣與拉美國家建立外交關係？俞大㵢笑稱，若非中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了。

俞大㵢表示，中國與我國邦交國建交目的是在孤立台灣，中國許下衆多從未實現的承諾，例如尼加拉瓜大運河、薩爾瓦多機場港口等建設計畫。反觀台灣，已逐漸成為巴西、阿根廷、智利、墨西哥等國在經濟、文化、科技等各領域的重要合作夥伴。

俞大㵢強調，我國不是要求阿根廷必須與中國斷交，改選擇與台灣交往，而是歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往；然而中國的立場並非如此， 極盡所能地排除台灣，各國對此是否合理應深入思考。