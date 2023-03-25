捷克眾議長率史上最大團來台！　吳釗燮：用行動證明彼此夥伴關係

記者杜冠霖／台北報導

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率大型訪問團搭乘專機來台，稍早已降落在台北松山機場。外交部長吳釗燮表示，無論在政治、經貿、科技、教育以及文化各層面，捷克都是台灣重要合作夥伴，這次訪團來台，更以行動說明，捷克對於和台灣發展全面夥伴關係的重視和決心。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）



吳釗燮指出，代表台灣政府歡迎艾達莫娃率團來訪，一個多月前視訊通話時，自己就告訴她，台灣人民相當期待議長來訪，也相當喜愛捷克這個國家，能親自迎接眾議長一行踏上台灣土地，自己非常高興。

吳釗燮表示，眾議長率團來訪，更證明捷克無懼強權脅迫，展現對台灣的支持和友誼，台灣政府與人民都會感念在心。捷克人民繼承對自由民主的堅定追求，和台灣人民追求自由以及民主轉型進程相似，是具有共同價值的夥伴。

吳釗燮指出，無論在政治、經貿、科技、教育以及文化各層面，捷克都是台灣重要合作夥伴，去年捷克外交部公布施政綱領和印太工作報告，也視台灣為捷克在印太地區重要夥伴，強調和台灣合作符合捷克利益。

吳釗燮表示，這次艾達莫娃率領捷克國會、各界組成的最大規模訪團來台，以行動說明，捷克對於和台灣發展全面夥伴關係的重視和決心。希望接下來幾天的行程，讓訪團加深對台灣經濟、民主、產業的認識，透過各種對話和交流，強化彼此夥伴關係。