全國技能競賽南區賽漆作裝潢葉欣宜　保送國立科大續爭國手

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，與南分署培訓的漆作裝潢前5名選手合照，並期盼選手們都能沉著應戰並發揮實力，留名全國賽英雄榜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第53屆全國技能競賽北、中、南分區賽，25日公布英雄榜，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪30金、37銀、28銅牌蟬聯第一，漆作裝潢職類更是由南分署訓練的選手包辦前5名。

其中已第3年參賽的漆作裝潢金牌葉欣宜，為了在全國賽奪得前3名保送國立科大，賽前不僅住宿分署密集訓練，更不惜休學準備比賽，接下來將更加努力備賽7月全國賽，續爭國手資格參加國際賽。

現年19歲的漆作裝潢金牌葉欣宜，奪牌動機遠比其他選手強烈，單親家庭的她家中經濟僅倚賴母親佃農收入，所以國、高中假日與寒暑假就經常打工幫忙家計，在就讀高二時得知可透過技能競賽成績保送國立科大，考量家計問題欣宜更想把握這個難得的機會，便義無反顧的投入參賽，雖於上一屆就曾問鼎全國賽，卻因手指受傷及過於緊張，僅勉強完成作品，未取得任何名次，今年再度捲土重來，辦理休學完全投入競賽，充分展現懷抱希望、永不放棄的賽作拚勁精神。

葉欣宜表示，參賽過程遠比預想艱難，因就讀的高中近年來無培育漆作職類選手，校內無練習的場域及設備，所幸在林裕強職訓師的協助下解決了設備問題，還在賽程空餘時間讓她及其他選手，跟著裝潢工班累積實戰經驗；欣宜說，雖然競賽過程很辛苦，每天需站立練習超過12小時外，雙手還因時常沾滿漆料而變得粗糙、脫皮，但她有必勝的決心及動機，並感謝師長及其他選手們的鼓勵及協助，還有家人們無私的支持，希望可以在今年度全國賽奪得前3名，順利保送國立科大。

雲嘉南分署分署長劉邦棟，競賽期間特地巡場為每位選手加油，除勉勵選手們保持平常心沉著應戰，同時也感謝職訓師對於培育國家技職人才的付出，並表示分區賽各職類前5名的優勝選手將可參加7月全國賽，全國賽前3名選手還能憑成績保送國立科大，且近年企業逐漸重視技術人才，學一技之長已成為年輕人的熱門選擇，更有助於職涯發展。

劉邦棟補充指出，本屆南區共有60個職類1053選手參賽，南分署奪牌數蟬聯第一，奪金職類包括漆作裝潢、建築舖面、汽車板金、造園景觀、模具、CNC車床及西點製作等23個職類，南分署的優異表現，不僅是選手與職訓師們犧牲假日與休息時間共同努力的成果，更是對雲嘉南分署培育人才成果的肯定。