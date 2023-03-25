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春茶價格恐暴漲！南投844公頃茶園「整片枯死」　今年減收6成

▲南投縣府啟動茶葉等作物乾旱災損查報勘查。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣府啟動茶葉等作物乾旱災損查報勘查。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

連月乾旱不雨，南投縣茶葉等作物枯萎死亡災損嚴重，到今天止累計已有多達989.90公頃乾旱受災，包括茶葉844.4公頃及竹筍、香蕉、青梅、其它特作及花卉；縣政府即日起啟動作物乾旱災損查報勘查，預計優先以4個工作天完成茶葉災損勘查，提報中央爭取全縣列入農業天然災害現金救助對象，儘可能彌補受災農友損失。

縣府秘書林孟麗25日到竹山鎮勘查茶園乾旱受損災況，指出南投茶葉種植面積6500公頃，占全台5成3，產量更占5成，這次受持續嚴重乾旱影響，竹山很多茶園都受災；茶農叫苦道：「就算拼命灌溉噴水，只能顧欉不枯死，根本全無收成」，還有不少茶園整片枯黃、只剩一捏就碎的枯葉，連復耕都難。

▲南投縣府啟動茶葉等作物乾旱災損查報勘查。（圖／南投縣政府提供）

林孟麗說，縣長許淑華特別指示督促縣府農業處加快腳步勘查災損，據實提報中央、爭取天然災害現金救助等補助，同時也籲請中央正視今年這波全面性大旱災，重新檢討農作灌溉強化及旱況應變的有效作為，及早預防因應，避免讓受災農友血本無歸、無言又無助。

縣府農業處農發科長曾銀位指出，截至今天茶葉植株枯萎死亡受災面積844.40公頃，包括草屯鎮0.4公頃，水里鄉1公頃，國姓鄉8公頃，信義鄉35公頃，鹿谷鄉 200公頃，竹山鎮300公頃，仁愛鄉300公頃；竹山、鹿谷、名間、南投、信義、仁愛、魚池等各大茶區，粗估減收率已達6到7成。

▲南投縣府啟動茶葉等作物乾旱災損查報勘查。（圖／南投縣政府提供）

茶改場凍頂工作站長林儒宏指出，這波旱災的茶葉受損程度比2021年大旱還嚴重，很多茶園因水源有限、灌溉不及，不僅導致春茶減收，連帶植株都嚴重枯黃；未來若有下雨，建議茶農後續復耕修剪時要剪到枯枝以下，土壤層也要耕移加強滲水效率，並特別注意減量施肥，以免水分不足過肥，反傷及植株，今年春茶至少會延後10到14天才能採收，甚至可能普遍無收。

身為茶農的竹山鎮福興里長林其發說，以泉州竂山區6分地茶園為例，已整片枯黃，今年春茶收成等於「整個烏有」了，本有約15萬元收益，現在連人工肥料等成本都沒了，甚至整片茶園都要翻耕重植新茶栽，希望政府儘可能提供受災農友最大程度的現金救助等補救措施，協助農友度過難關。

▲南投縣府啟動茶葉等作物乾旱災損查報勘查。（圖／南投縣政府提供）

農業處指出，即日起啟動茶葉災損查報實地勘查作業，並會同農糧署中區分署、茶改場現勘，預計在4個工作天全部完成，爭取中央將全縣茶區都列入天然災害現金救助等災害補償對象。

其他受2、3月乾旱災損的農作物方面，竹筍葉片枯黃及落葉受災面積23.00公頃；香蕉葉面枯黃，損害面積17.50公頃；青梅不稔實損害面積86.公頃；其他特作葉面枯黃、落花損害面積15公頃；其他花卉葉面枯黃，受災面積4公頃，合計全縣各項作物農業旱損面積989.90公頃。

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