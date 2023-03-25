慈濟、東森合推素食健康美味餐盒　全家便利商店熱賣中

▲東森購物與慈濟攜手合作推出「東森農場-蔬食餐盒」，目前在全台全家便利商店熱賣中。（圖／記者李毓康攝，以下同）

消費中心／台北報導

根據統計，台灣素食商機上看600億元，2020年台灣蔬食潛在客群也達到約664萬人，台灣餐飲、零售業者看好商機，不斷推出各類素食新商品，吸引素食客群，慈濟與東森購物攜手推出「東森農場-蔬食餐盒」，目前在全台全家便利商店熱賣中，包含「韓式經典拌飯」、「韓式部隊鍋」、「川味麻辣臭豆腐」、「川菜宮保雞丁飯」，兩道主食、兩種湯品共四種口味，售價79～89元不等。

有鑑於台灣準蔬食市場人口高達330萬，佔全臺13%人口，東森購物總經理彭鴻珷認為，通路是為了服務消費者而存在，除了服務葷食消費者，也要照顧素食消費者，現在有更多人認同愛健康、愛地球、愛動物為訴求的蔬食飲食。「東森農場-蔬食餐盒」即日起在全家便利商店上架銷售，提供素食消費者更方便的選擇，未來會陸續推出料理包和甜點，以及針對個人經濟、小家庭經濟推出更多符合素食消費者喜好的商品，通路有責任來服務這些素食者，尤其年輕人比長者更愛素食，東森要用通路的力量，把慈濟想要推廣的共善、共責善盡一分社會責任。

▲川菜宮保雞丁飯又香又麻，韓式部隊鍋熱辣香濃。

「東森農場-蔬食餐盒」的「韓式經典拌飯」，多彩繽紛配料加上多層次食材的交疊滋味，口感微辣，美味又健康，適合喜歡清爽不油膩的素食朋友。「韓式部隊鍋」熱辣香濃，五星級美味3分鐘就能上桌，又能達到解壓開胃與舒暢身心的效果。「川味麻辣臭豆腐」吸滿湯汁的高麗菜鮮甜香脆，香菇菇肉質醇厚紮實，口感馥郁鮮甜，豆腐吸飽獨家的麻辣湯汁，咬一口還會噴汁，令人回味再三。「川菜宮保雞丁飯」口口鮮嫩多汁，又香又麻的好滋味，在唇齒間縈繞不盡。

▲韓式經典拌飯口味微辣，川味麻辣臭豆腐令人回味再三。

本次推出的「東森農場-蔬食餐盒」，係為慈濟基金會與東森購物進行企業共善合作協議簽約，東森購物設立「共善專區商品」，每年將提撥銷售金額1%捐給慈濟，以幫助台灣「弱勢家庭」、支持「學童教育」、協助「偏鄉發展」、發展「安美計畫」為目標進行合作，並關注國際援助、淨零碳排等重要永續發展（SDGs）議題，發揮ESG的核心價值。現正在全台全家便利商店熱賣中，喜愛素食與注重健康養生的人不能錯過。