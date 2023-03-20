輸陸受阻轉內銷！台東促銷鳳梨釋迦 　副縣長上線開賣狂銷1.2噸

▲台東副縣長王志輝（中）與青農李俊儀（右）於節目中推廣鳳梨釋迦，並分享多種釋迦吃法，吸引消費者訂購，買氣熱烈。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東鳳梨釋迦輸陸受阻，縣府積極拓展國內銷售通路，日前再度與東森購物合作，嚴選外銷等級台東鳳梨釋迦到東森農場LIVE節目開賣，由副縣長王志輝與青農李俊儀於節目中推廣鳳梨釋迦，並分享多種釋迦吃法，吸引消費者訂購，買氣熱烈，開賣不到40分鐘已銷售1.2噸，讓｢好釋+1，好事加起來｣，全台消費者都感受台東最純淨天然的農業品牌魅力。

▲釋迦被評選為世界最營養食物第2名，鳳梨釋迦不僅口感Q彈風味佳，富含蛋白質及維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果。

王志輝表示鳳梨釋迦種植面積約2,800公頃，推估產量約1萬9千公噸，台東有大目釋迦與鳳梨釋迦2種，鳳梨釋迦以往外銷到中國大陸為主，台灣民眾較認識大目釋迦。為了打開台東鳳梨釋迦知名度，近年來致力擴展臺東鳳梨釋迦至各大量販市場，目前已進入全聯及家樂福，藉由多元行銷活動，開拓不同消費族群通路，透過東森購物讓消費者看電視就能夠掌握水果產季，進而在購物台下單或市場採買。

▲透過東森購物台促銷推廣，將台東釋迦特點傳遞至消費者，增加品牌忠誠度，提升台東鳳梨釋迦在國內市場銷售量能。

釋迦被BBC評選為世界最營養食物第2名，鳳梨釋迦不僅口感Q彈風味佳，富含蛋白質及維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果，除鮮果切丁食用外，也可去皮去子，切丁冷凍後食用，口感濃郁香甜更顯特色。透過東森購物台促銷推廣，將台東釋迦特點傳遞至消費者，增加品牌忠誠度，提升台東鳳梨釋迦在國內市場銷售量能。

農業處長許家豪指出，縣府與東森購物電商平台合作多次，成功打響台東農產品牌，期盼藉由產地直送、接單現採方式提供給消費者最新鮮優質的台東鳳梨釋迦。為確保到貨品質，運輸外箱嚴選航空用的厚實外銷箱，為運送過程提供良好保護，讓全台消費者買到新鮮且優質的台東鳳梨釋迦。