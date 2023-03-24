高中生遭6師長霸凌亡！台中教育局出重手　校長+教官共7人調職

▲台中某公立高中生傳出遭6名師長、教官長期搜身、搜包包，甚至被指控是小偷，最終該生選擇輕生。（圖／人本基金會提供）

記者鄧木卿、郭玗潔／台中報導

台中市某高中發生學生輕生事件，家長更驚爆孩子是遭6名師長連手霸凌才輕生，市府教育局今（24）日表示，校方對此事處理態度消極，將校長、主任教官、2名教官、3名外聘學務創新人員，所有相關人員共7人，全數調離現職，靜候調查，教育局將持續緊盯校方調查進度，加速釐清真相。

教育局強調，若經查證後，所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為屬實，教育局將依教師法相關規定嚴辦，並得追究學校相關人員疏失責任，從嚴究辦，絕不寬貸。

教育局表示，由於校長也是本案調查的關係人之一，為讓其專心面對訪談，並使調查過程公正客觀，因此將其調離現職，借調至教育局服務，校長職務則派人代理；至於該校學務主任，因為具有老師身分，是否停聘接受調查，依教師法第22條規定由校方召開教評會決定；相關人員被調離現職之後，教育局隨即調派人力支援，以利校園安全及學務工作運作。

教育局指出，本案學生在今年2月輕生，教育局深感遺憾與痛心，但校方未能及時正視學校師生心聲；教育局掌握部分師生為該學生抱屈的留言，再三督促校方展開調查，正式發文要求校方儘速召開相關調查會議，學校才在3月10日召開校事會議，決議籌組調查小組進行調查。

教育局在3月23日進一步發函要求校方，對於外界指學務人員疑有霸凌及不當管教等情事，應依相關規定向教育局進行校安通報，校方於昨日完成通報，將依相關規定進行調查。

教育局強調，學校是孩子們學習及成長的重要場所，需要所有教職人員用心栽培照顧，學校如有消極或失當情況，不符社會期待，也必須檢討；為了加速調查此案並釐清真相，教育局大動作將與此案相關人員全數調離現職，以加速調查進度，儘早釐清真相。

據了解，本次調職包含校長、主任教官、2名教官、3名外聘學務創新人員共7人，學務創新人員為外聘，主要負責協助教官工作。