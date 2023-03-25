　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖亂流大晃「托盤飛上天花板」飛機餐灑滿地　機上畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲座位旁的走道上堆滿塑膠托盤與餐盒，甚至還有一個托盤卡在行李架上方縫隙。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

一架從非洲國家安哥拉飛往葡萄牙的客機23日遇上大亂流，在飛機劇烈搖晃之下，客艙到處都是餐點、飲料濺出所留下的汙漬，食物、托盤等全都散落在走道上，甚至還有托盤卡在行李架上方縫隙中，造成10人受傷。

每日郵報報導，這架客機23日從安哥拉首都魯安達（Luanda）起飛，前往葡萄牙首都里斯本（Lisbon），但就在升空後不久飛越鄰國剛果民主共和國上空時，突然遇上超大亂流，劇烈晃動讓乘客機上餐點、托盤與餐具全都摔出去。

依據影片，數排座位旁的走道上堆滿塑膠托盤與餐盒，到處都是食物、飲料殘留下來的汙漬，客艙天花板甚至因此出現破洞與裂縫，甚至還有一個托盤卡在行李架上方縫隙中。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

這狀況讓機上乘客們嚇壞，一名男性乘客向媒體透露，他還以為這是他人生最後一次旅行。還有人說，他搭過200多次飛機，但從來沒有這麼害怕。

這起事件造成8名乘客與2名機組人員受傷，需要醫療協助，外傳其中一名工作人員摔斷腿。TAAG安哥拉航空（TAAG Angola Airlines）表示，飛機在飛行7小時18分鐘後，於晚間8時37分降落在里斯本機場，救護車與醫療隊被派往機場待命。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
吳宗憲送200萬大紅包　想看孫子被拒：你過來試試看
快訊／首道春雷響了！　雨勢開炸
快訊／萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光
快訊／狒狒爬牆吃東西！　悠哉逛馬路
饗食天堂見「15分快閃族」　只拿沙拉+幾片牛排他傻了
手機在偷聽！　「這功能」躲背景秘密監聽
葉丙成被公車撞　驚險畫面曝光
Joeman劈腿？咪妃1句妙回　尪要求她拒看頻道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上課太吵老師拿「膠帶貼嘴」　美11歲男童半臉慘被封印！求救照曝

恐怖亂流大晃「托盤飛上天花板」飛機餐灑滿地　機上畫面曝光

陸駐日大使離任　想「親自拜會」日相岸田文雄卻遭拒！

金正恩忙到凌晨5點才能睡！官員淚勸「早點睡」　南韓揭失眠真相

美核電廠爆第2起外洩　「放射性氚水」進入地下水

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

英特爾聯合創辦人摩爾逝世　享耆壽94歲！提出半導體「摩爾定律」

美國巧克力工廠爆炸起火！廠區被夷平民宅劇烈搖晃　已釀2死9失蹤

「神秘深紅色生物」吞噬消防栓！專家學者無解　網嚇：如影集情節

美軍擊殺伊朗11人「基地再遭2波轟炸」釀1傷　疑防空系統有漏洞

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

上課太吵老師拿「膠帶貼嘴」　美11歲男童半臉慘被封印！求救照曝

恐怖亂流大晃「托盤飛上天花板」飛機餐灑滿地　機上畫面曝光

陸駐日大使離任　想「親自拜會」日相岸田文雄卻遭拒！

金正恩忙到凌晨5點才能睡！官員淚勸「早點睡」　南韓揭失眠真相

美核電廠爆第2起外洩　「放射性氚水」進入地下水

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

英特爾聯合創辦人摩爾逝世　享耆壽94歲！提出半導體「摩爾定律」

美國巧克力工廠爆炸起火！廠區被夷平民宅劇烈搖晃　已釀2死9失蹤

「神秘深紅色生物」吞噬消防栓！專家學者無解　網嚇：如影集情節

美軍擊殺伊朗11人「基地再遭2波轟炸」釀1傷　疑防空系統有漏洞

控徐巧芯1舉意圖使他不當選　費鴻泰：正考慮要不要送考紀會

特效師PO合成片「親吻迪麗熱巴」被打！　被粉絲找上門…臉破相停更道歉

年花300萬跟Sandy當鄰居　大安豪宅6年首見租屋交易

TOYOTA推出「C+Walk S電動3輪車」　為銀髮族設計、還有輔助系統

消費滿額最高2倍回饋金！飯店餐飲祭出6000放大術　Buffet餐券53折

快訊／本土+105、增25死！新制後首見境外重症　男返台發病加護搶救

春雨開炸！首道春雷響了　彭啟明：「有點晚到但還是流淚了」

快訊／只花20元！萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光

5類人不宜掃墓！命理師提醒「沖煞氣虛」：返家必做這1事

聯結車爆胎硬要上路！「燒成火球」驚悚畫面曝　鐵齒駕駛超後悔

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

國際熱門新聞

新加坡航空貨艙起火急降香港國際機場

TikTok資安爭議　美議員：難道要等台灣被扣扳機才禁止？

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

飛機遇恐怖亂流　托盤飛出去餐點灑滿地

「神秘深紅色生物」吞噬消防栓！專家學者無解

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

盧安達飯店英雄原型獲減刑將出獄

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床

幣安大當機現貨交易一度暫停　比特幣下跌2%

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

無視歐洲銀行業利空　美股翻紅132點

烏疾呼速供武器　北京想親俄和事佬立場受質疑

19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

更多熱門

相關新聞

C羅連20年替葡萄牙進球嗨發文

C羅連20年替葡萄牙進球嗨發文

38歲的C羅(Cristiano Ronaldo)去年黯然告別世界盃舞台，但他不輕易言退，他今日凌晨代表葡萄牙出戰歐國盃資格賽，單場梅開二度率隊以4比0大勝列支敦斯登，不僅連續20年替葡萄牙進球，這也是他第197度披國家隊戰袍，正式超越穆塔瓦(Bader Al-Mutawa)，成為男足史上國家隊出賽場次最多的球員。

飛機遇嚴重亂流　乘客高空當場死亡

飛機遇嚴重亂流　乘客高空當場死亡

房價飆漲！葡萄牙宣布「取消黃金簽證」

房價飆漲！葡萄牙宣布「取消黃金簽證」

陸國產大型客機C919驗證飛行失利 設備故障提前迫降虹橋機場

陸國產大型客機C919驗證飛行失利 設備故障提前迫降虹橋機場

假輪椅客亂象！空服員：一下機人不見

假輪椅客亂象！空服員：一下機人不見

關鍵字：

亂流搭飛機客機安哥拉魯安達葡萄牙里斯本

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面