恐怖亂流大晃「托盤飛上天花板」飛機餐灑滿地　機上畫面曝光

▲座位旁的走道上堆滿塑膠托盤與餐盒,甚至還有一個托盤卡在行李架上方縫隙。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

一架從非洲國家安哥拉飛往葡萄牙的客機23日遇上大亂流,在飛機劇烈搖晃之下,客艙到處都是餐點、飲料濺出所留下的汙漬,食物、托盤等全都散落在走道上,甚至還有托盤卡在行李架上方縫隙中,造成10人受傷。

#Taag flight #DT652 that was operated by #HiFly Airbus A330-300 (9H-HFA) from #Luanda to #Lisbon encountered severe turbulence, eight passengers and two crew members injured, one seriously, according to Angolan newspaper.



SICnoticias#Airbus #A330 #Angola #Portugal #aviation pic.twitter.com/YZ8XqJGBv9