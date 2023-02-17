夏玉順鬧機艙！空服員曝：「假輪椅客多」一下機人就不見了

▲夏玉順上個月大鬧華航班機，其中一條罪狀是好手好腳卻要坐輪椅。（圖／翻攝自謝國安臉書、記者徐文彬攝）

記者彭懷玉／台北報導

一代巨星劉文正遭前經紀人夏玉順「賜死」，引發軒然大波。如今又被爆料，上個月夏搭華航班機返美時大鬧機艙，其中一條罪狀是明明好手好腳，卻要坐輪椅，對此，不具名空服員表示「不少人會這樣，行動無虞卻叫輪椅服務，到機場要幫他推輪椅，一下機竟走得跟飛得一樣。」

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▲輪椅客人擁有優先權，卻被濫用。（圖／取自免費圖庫pexels）

空服員H指出，輪椅客人擁有優先權，有人服務還可以最早上飛機，因此有不少客人會叫輪椅服務，不過，部分客人一下飛機人卻消失，「走得跟飛得一樣」留空服員在原地錯愕等待，像是美國機場就會清查來回的輪椅數量是否吻合，因此下機前會需要「看好乘客」以防他跑掉，十分無奈。

▲許多人會因不想走路或有優先登機權叫輪椅服務，圖為桃園機場。（示意圖／記者蔡玟君攝）

民眾有需要當然可以申請輪椅服務，但許多人把這項服務當作優先權濫用，H透露，其中又以越南人飛往美國最多，10個申請輪椅的人中，約有3、4人是「假輪椅客」，甚至一架班機有20、30位輪椅客人，希望旅客能將心比心，把資源讓給真正有需要的人。