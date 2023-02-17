　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夏玉順鬧機艙！空服員曝：「假輪椅客多」一下機人就不見了

夏玉順在華航班機上大鬧。（圖／翻攝自謝國安臉書、記者徐文彬攝）

▲夏玉順上個月大鬧華航班機，其中一條罪狀是好手好腳卻要坐輪椅。（圖／翻攝自謝國安臉書、記者徐文彬攝）

記者彭懷玉／台北報導

一代巨星劉文正遭前經紀人夏玉順「賜死」，引發軒然大波。如今又被爆料，上個月夏搭華航班機返美時大鬧機艙，其中一條罪狀是明明好手好腳，卻要坐輪椅，對此，不具名空服員表示「不少人會這樣，行動無虞卻叫輪椅服務，到機場要幫他推輪椅，一下機竟走得跟飛得一樣。」

▲輪椅,坐輪椅。（圖／取自免費圖庫pexels）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲輪椅客人擁有優先權，卻被濫用。（圖／取自免費圖庫pexels）

空服員H指出，輪椅客人擁有優先權，有人服務還可以最早上飛機，因此有不少客人會叫輪椅服務，不過，部分客人一下飛機人卻消失，「走得跟飛得一樣」留空服員在原地錯愕等待，像是美國機場就會清查來回的輪椅數量是否吻合，因此下機前會需要「看好乘客」以防他跑掉，十分無奈。

▲▼桃園機場第二航廈，桃機二航，桃機二航管制區，桃園機場第二航廈免稅店，桃機二航免稅店，桃機自動通關，桃園機場第二航廈自動通關，桃園國際機場，出國，桃機免稅店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人會因不想走路或有優先登機權叫輪椅服務，圖為桃園機場。（示意圖／記者蔡玟君攝）

民眾有需要當然可以申請輪椅服務，但許多人把這項服務當作優先權濫用，H透露，其中又以越南人飛往美國最多，10個申請輪椅的人中，約有3、4人是「假輪椅客」，甚至一架班機有20、30位輪椅客人，希望旅客能將心比心，把資源讓給真正有需要的人。

ET快訊
北投地震與大屯火山有關　岩漿庫岩層陷落「範圍很大」
吳子嘉爆「新竹棒球場林智堅A很多」！　挨告結果曝
快訊／國小男童「掉進北市動物園水池」　滑手機踩空影片曝
LIVE／10萬香燈腳塞爆！　「粉紅超跑」抵北港朝天宮
快訊／橋頭地檢署墜樓！　男子無生命跡象
《玩很大》男星突做1失誤舉動！　吳宗憲秒變臉：你幹哪行的
性愛片外流遭記過汰除！　陸軍情侶現身回應
粉紅超跑「10萬人塞爆馬路」！　震撼空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

粉紅超跑經過媽祖醫院！病患坐輪椅也來迎接　醫護嗨喊：我愛祢

劉文正「死而復活」蓋過5重大新聞！　他驚嘆：的確偉大

快訊／粉紅超跑停駕北辰派出所！現場嗨爆　下站就是朝天宮

被列全台最塞車城市！比台北、高雄還要慢　台中市政府回應了

LIVE／10萬香燈腳護駕！白沙屯「粉紅超跑」將抵達北港朝天宮

北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

違停消防栓前！消防員霸氣破窗「水管貫穿車身」　18秒療癒片曝光

夏玉順鬧機艙！空服員曝：「假輪椅客多」一下機人就不見了

怎麼一早就便便？他喝水按摩都沒用　鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

粉紅超跑經過媽祖醫院！病患坐輪椅也來迎接　醫護嗨喊：我愛祢

劉文正「死而復活」蓋過5重大新聞！　他驚嘆：的確偉大

快訊／粉紅超跑停駕北辰派出所！現場嗨爆　下站就是朝天宮

被列全台最塞車城市！比台北、高雄還要慢　台中市政府回應了

LIVE／10萬香燈腳護駕！白沙屯「粉紅超跑」將抵達北港朝天宮

北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

違停消防栓前！消防員霸氣破窗「水管貫穿車身」　18秒療癒片曝光

夏玉順鬧機艙！空服員曝：「假輪椅客多」一下機人就不見了

怎麼一早就便便？他喝水按摩都沒用　鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

左挺賴清德右喊侯友宜選總統　廟方「與侯交情好」：其他都客套話

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類　紐時專欄作家嚇到失眠

「東引氣球」單純為氣象探測？　邱國正：我不這麼認為

投手丘太陡千賀滉大不太習慣　最愛的美國食物是「披薩」

【廣編】限時9天！Sealy席伊麗「貨櫃樣品床墊」特賣會

女騎士撞車後跳進愛河！拒救援還狂潑水　上岸後身上這一味慘了

助土耳其災後重建！衛福部捐款專戶「累計逾8.5億」善款

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

香港名導任柏林影展評審　「失去自由時，電影首當其衝」痛揭心聲

特斯拉騎上分隔島「車頭全毀」　駕駛落跑原因曝：又是酒駕

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

快訊／09:08地震　台北有感搖晃

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

快訊／09:08北投地震「陽明山3級」　台北民眾喊怪

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光

今起回暖近30℃！　下周「冷氣團」濕冷10℃

彰化男上大號竟「失憶3小時」：我在哪裡？

09:08發生規模3.1地震　震央在北投

相愛10年也沒用！　他少了1張紙不能替女友辦後事

「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺

碩士畢業月薪才27K　求問很魯嗎

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

更多熱門

相關新聞

夏玉順大鬧班機　要空少餵吃安眠藥

夏玉順大鬧班機　要空少餵吃安眠藥

一代巨星劉文正被前經紀人夏玉順傳出死亡消息，事後又改口。此外，夏玉順近日搭乘華航時大鬧機場，逼迫空服員幫他穿襪子，華航證實1月29日台北飛往舊金山CI004航班發生旅客滋擾事件。有網友爆料，「不只穿襪子喔，還有幫他擦乳液、按摩、當他個人聲控Siri呢」。

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

夏玉順說謊不是第一次！　「為留住藝人造謠破產」他怒爆料

夏玉順說謊不是第一次！　「為留住藝人造謠破產」他怒爆料

夏玉順「大鬧華航」機上影片曝光！

夏玉順「大鬧華航」機上影片曝光！

傳夏玉順大鬧班機！華航：有滋擾事件

傳夏玉順大鬧班機！華航：有滋擾事件

關鍵字：

搭機搭飛機搭機亂象輪椅客夏玉順

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

阿Ben檢舉文「湧入整排藍勾勾」！

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面