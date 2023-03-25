QS世界大學學科排名曝！台灣「退步幅度」亞洲第2　全國前4強出爐

▲台大有2學科擠進全球前50名。（圖／資料照）



記者王佩翊／編譯

英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）22日公布世界大學學科排名，而台灣大學院校的整體排名表現退步，在223個參與評鑑的大學學科中，有135個學科的全球排名下滑。台灣在此次排名中的退步幅度為亞洲第2大，僅次於香港。此外，台灣大學、成功大學、中山大學以及清華大學排名全台前4強。

這是QS第13次發表世界大學學科排名，總共有來自93個國家與地區的1594所大學院校接受評鑑，其中台灣占了23所。根據QS提供的資料，這項排名針對各大學「藝術與人文」、「工程與科技」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理學」等5大學科領域的54個學科進行評比。

評鑑則以5大指標為基礎，包含學術聲望調查、雇主聲望調查、研究獲得引用之頻率、能夠反映研究人員學術產能與產出品質的H指數（H-index）以及國際研究網路。其中學術與雇主聲望調查是以QS每年對全球15萬1000名學者與9萬9000名雇主進行的意見調查結果為基礎。

台灣的大學院校在今年的世界大學學科排名表現退步，且幅度不小，而主要原因為學術聲望與雇主聲望下降。在接受評鑑的223個台灣大學院校學科中，有120個學科在學術聲望指標中表現退步，有192個學科則在雇主聲望指標中出現退步。另外，與去年相比，223個學科中僅19個學科的排名上升，135個學科排名下滑。

整體表現下滑的台灣，退步幅度為亞洲第2大，僅次於香港。台灣去年有12個大學院校的學科擠進全球前50名，這次則砍半，只剩6個學科；去年共有38個大學院校學科擠進全球前100名，今年則剩28個。

在台灣各個參與評鑑的大學院校中，排名最佳的是台灣大學，共有2個學科擠進全球前50名，而該校所有受評鑑的學科也都進入全球前200名。其中排名最高、得到全球第22名的是「古典學與古代史」。儘管如此，台灣大學41個受評鑑學科中仍有30個學科的全球排名下滑。

躋身全球前50名的學科為第22名的台灣大學古典學與古代史、第28名的台灣師範大學教育學、並列第38名的台北醫學大學護理學與高雄餐旅大學餐旅暨休閒管理、第43名的政治大學古典學與古代史、第46名的台灣大學社會政策與行政。

在亞洲地區，此次排名退步幅度最大的是香港，其次是台灣，緊接著是日本，新加坡則排名第4。