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QS評比台師大10學科入榜　「教育學科」全球28全國最佳

▲▼台灣師範大學,台師大,畢業照。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大QS排名共有10學科入榜。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國際高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布2021全球大學學科排名，台灣師範大學共有10個學科入榜，其中3個學科入榜全球百名，名次也都上升，教育學科獲評為全球第28名，是全國各大學中在此次排名表現最佳的名次，語言學全球第53名，現代語言則名列第98名。

台師大共有10個學科上榜，台師大說名，除了教育學科連續10年在國內大學排名第一，也連續9年名列全球前50名，今年從去年31名進步到28名，其中學術聲譽、高被引論文明顯進步，連帶使總分穩定成長。語言學及現代語言在學術聲譽部分的表現，都穩定成長，研究能量的分數也有進步。

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台師大提到，人文與藝術是台師大表現最佳的領域，由去年的222名進步至全球204名，全國第二；社會科學領域也從去年340名進步到今年334名。

▲▼ QS評比台師大10學科入榜　「教育學科」全球28全國最佳 。 （圖／台灣師範大學提供）

▲QS評比「教育學科」台師大為全球第28。 （圖／台灣師範大學提供）

台師大也說，台師大在華語文研究方面位居全球重鎮，吸引不少國際對華語文有興趣的學者，選擇跟臺師大合作，華語文教學系培育學生畢業後到海外教華語，並培養許多學生取得國際文憑教師證照，發揮國際影響力。

校長吳正己表示，世界排名不是經營大學所追求的目標，而是用以自我檢驗大學辦學成效的眾多指標之一。吳正己強調，台師大對國家教育發展的貢獻有目共睹，去年在全球疫情衝擊當前，仍透過遠距教學配套措施，讓學習不但不間斷，未來也將持續努力，營造能激發學生學習與研究動機的環境。

台師大上榜的10個學科，除了教育學、語言學、現代語言學外，還包括資訊科學、商學、電機工程、化學、物理天文、藝術設計、英語文學。
 

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