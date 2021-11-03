QS亞洲大學排行榜出爐！台大排名第19　全台共46校上榜

▲QS公布2022亞洲大學排名，台灣大學排名第19，在台灣各大學院校中排名最前（圖／記者張一中攝）



文／中央社

英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2022亞洲大學排名，新加坡國立大學連續第4年榮登榜首，台灣共有46所大學院校上榜，台灣大學排名第19，在台灣各大學院校中排名最前。

亞洲地區前20名大學當中，以中國及香港特別行政區共9所的上榜數最多，其次為南韓的5所。排名前3的大學依序是新加坡國立大學、北京大學，香港大學及新加坡南洋理工大學則並列第3。

接下來依序為北京清華大學、浙江大學、復旦大學、馬來西亞的馬來亞大學、香港科技大學、上海交通大學、並列第11名的香港中文大學及日本東京大學、南韓高麗大學、南韓高等科學技術研究院（KAIST）、日本京都大學、南韓延示大學、南韓成均館大學（SKKU）、首爾大學、台灣大學、香港城市大學、東京工業大學。

在排名前20的亞洲地區大學中，以北京大學及南韓延示大學較去年上升5名進步程度最多，台灣大學則維持第19名不變。北京大學此次排名第2，是該校歷來在QS最高排名。

▲台灣的大學中台灣共有46所大學院校上榜，排名前5的依序是台灣大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、台灣科技大學。（圖／翻攝自QS Top Universities）



台灣的大學中，排名前5的依序是台灣大學（第19名）、清華大學（第34名）、成功大學（第41名）、陽明交通大學（第47名）、台灣科技大學（第50名）。

QS表示，2022排名有687所亞洲地區的大學上榜，包括中國（126所）、印度（118所）、日本（108所）、南韓（88所）、巴基斯坦（47所）、台灣（46所）、馬來西亞（36所）、印尼（33所）、泰國（23所）、菲律賓（15所）、越南（11所）、香港（9所）、斯里蘭卡（6所）、新加坡（3所）、汶萊（2所）、澳門（2所）及蒙古（1所）。

此外，QS指出，在排名前50的亞洲地區大學中，以日本總計11所入榜數最多。以研究「產量」而言，印度的大學院校在亞洲地區稱冠，但研究「品質」有待提升，不如「數量」出色。