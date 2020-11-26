2021年QS亞洲大學排名出爐　北科大第88名刷新紀錄

▲2019年北科大校長王錫福（左）與諾貝爾化學獎得主謝特曼（Dan Shechtman）（中）出席北科大與日本東北大學的雙邊研討會。（圖／台北科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）公布最新2021年亞洲大學排名結果，台北科技大學連年挺進QS亞洲百強，由上屆的第95名、全台第11名，一舉躍居為全亞洲第88名，全台第9名，為北科大歷年來最佳成績。在亞洲百強中，北科大是台灣進步幅度最大的大學。

北科大指出，QS亞洲大學排名以「學術聲望」、「雇主聲望」、「師生比」、「國際研究合作」、「論文引用數」、「教師論文數」等11個項目綜合評比。近年來北科大在國際研究合作表現逐年提升，拓展跨國研究推升國際能見度，為北科大排名進步的關鍵原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北科大榮登QS 2021年亞洲大學第88名。（圖／台北科技大學提供）

北科大說明，近年大力推動教授與美國麻省理工學院（MIT）、賓州州立大學、日本東北大學等校學者攜手研究合作、共同發表論文，也致力為學子提供接軌國際一流的學習資源，如今年與美國德州大學阿靈頓分校（UTA）成立全台唯一AI國際雙聯碩士專班、與美國辛辛那提大學（UC）成立智慧感測與應用國際學院等。

▲北科大將成立前瞻技術研究總院，以優勢領域「能源」及「智慧感測」為發展主軸。（圖／台北科技大學提供）

北科大校長王錫福表示，北科大將成立前瞻技術研究總院，規劃以本校優勢領域「能源」及「智慧感測」為發展主軸，設立能源技術研究院及人工智慧技術研究院，並藉由熱心校友的支持，邀請美國麻省理工學院（MIT）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、賓州州立大學等頂尖大學，合作設立研究中心，作為跨學院、跨領域整合研發，實現跨場域產學合作及跨國界技術鏈結的基地，實踐邁向國際一流實務研究型大學的治校願景。

近日北科大捷報頻傳，日前QS公布2021年世界大學排名結果，北科大首度挺進世界五百大，為全球第488名，全國第11名，在台灣進入世界五百大的學校中進步幅度最大。本月初教育部公布，北科大分子系暨有機高分所教授芮祥鵬榮獲第三屆國家產學大師獎。