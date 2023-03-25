補班日變天！北台濕涼15℃　雨區擴全台擬「春雷乍響」

▲今天(25日)鋒面雨帶逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，部分地區有「春雷乍響」機率。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天(25日)鋒面雨帶逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，部分地區有「春雷乍響」機率；北台灣降溫轉濕涼，明、後天鋒面雨帶影響；中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；明日仍有春雷的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(25日)鋒面雨帶逐漸逼近台灣，伴隨帶狀降水回波(左圖)，其中並有閃電現象(右圖)。截至4：53各地區平地最低氣溫：北部(桃園楊梅區)16.1度，中部(南投中寮鄉)18.1度，南部(高雄內門區)17.9度，東部(花蓮壽豐鄉)19.2度。(再降請自行更新)

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今(25)日鋒面雨帶逐漸逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，南部山區亦轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞「春雷乍響」的機率；北台氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降。各地區平地氣溫：北部22降至15度，中部16至28度，南部17至34度，東部17至31度。

▲左圖：25日4：30雷達回波合成圖顯示，北部海面至福建沿海帶狀降水回波向台灣逼近。右圖：4：35閃電偵測圖顯示，福建沿海有閃電現象。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明日、下周一(26、27日)鋒面雨帶影響；中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；明日仍有春雷的機率。明日北偏涼、其他地區稍轉涼，下周一各地氣溫略升。

下周二、三(28、29日)鋒面雨帶遠離，相對空檔；下周二北部、東半部仍有局部陣雨，其他地區好轉為多雲時晴，下周三各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日回升。下周四至周六(30至1日)另一波鋒面雨帶移入，中部以北及東半部有明顯降雨。模式末期的模擬有較大的「不確定性」，各國模式皆不斷調整，應持續觀察。