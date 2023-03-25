　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

補班日變天！北台濕涼15℃　雨區擴全台擬「春雷乍響」

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天(25日)鋒面雨帶逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，部分地區有「春雷乍響」機率。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天(25日)鋒面雨帶逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，部分地區有「春雷乍響」機率；北台灣降溫轉濕涼，明、後天鋒面雨帶影響；中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；明日仍有春雷的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(25日)鋒面雨帶逐漸逼近台灣，伴隨帶狀降水回波(左圖)，其中並有閃電現象(右圖)。截至4：53各地區平地最低氣溫：北部(桃園楊梅區)16.1度，中部(南投中寮鄉)18.1度，南部(高雄內門區)17.9度，東部(花蓮壽豐鄉)19.2度。(再降請自行更新)

[廣告]請繼續往下閱讀...

今(25)日鋒面雨帶逐漸逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，南部山區亦轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞「春雷乍響」的機率；北台氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降。各地區平地氣溫：北部22降至15度，中部16至28度，南部17至34度，東部17至31度。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：25日4：30雷達回波合成圖顯示，北部海面至福建沿海帶狀降水回波向台灣逼近。右圖：4：35閃電偵測圖顯示，福建沿海有閃電現象。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明日、下周一(26、27日)鋒面雨帶影響；中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；明日仍有春雷的機率。明日北偏涼、其他地區稍轉涼，下周一各地氣溫略升。

下周二、三(28、29日)鋒面雨帶遠離，相對空檔；下周二北部、東半部仍有局部陣雨，其他地區好轉為多雲時晴，下周三各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日回升。下周四至周六(30至1日)另一波鋒面雨帶移入，中部以北及東半部有明顯降雨。模式末期的模擬有較大的「不確定性」，各國模式皆不斷調整，應持續觀察。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補班日變天！北台濕涼15℃　雨區擴全台擬「春雷乍響」

1歲女趁上菜抓餐盤！遭熱湯濺全身「2級燙傷」　店員冷回：先不理

房東調漲電費「一度7.7元」　租客傻眼求救：會不會太扯

妹子面試被要求摘口罩！主管看完吐「3個字」讓她超怒：要報到嗎

鋒面到！補班日出門記得帶傘　週末轉涼

六福村喊「狒狒不是我們的」遭劍湖山挖苦！小編3字反擊笑歪一票人

台中一家4口搶東京便宜機票　出發地選「松山」卻慘賠4萬

國科會補助崑大視訊系　《藝起看海》26日首播

研發「幸福嘉義米」博士吳永培倒田中猝逝！享年58歲　死因出爐

「沒錢」是不理財最爛藉口！吳淡如：其實是因為你很懶

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

最新影像曝！狒狒路邊竄出速度快到模糊　下午新屋埔頂國小現蹤

補班日變天！北台濕涼15℃　雨區擴全台擬「春雷乍響」

1歲女趁上菜抓餐盤！遭熱湯濺全身「2級燙傷」　店員冷回：先不理

房東調漲電費「一度7.7元」　租客傻眼求救：會不會太扯

妹子面試被要求摘口罩！主管看完吐「3個字」讓她超怒：要報到嗎

鋒面到！補班日出門記得帶傘　週末轉涼

六福村喊「狒狒不是我們的」遭劍湖山挖苦！小編3字反擊笑歪一票人

台中一家4口搶東京便宜機票　出發地選「松山」卻慘賠4萬

國科會補助崑大視訊系　《藝起看海》26日首播

研發「幸福嘉義米」博士吳永培倒田中猝逝！享年58歲　死因出爐

「沒錢」是不理財最爛藉口！吳淡如：其實是因為你很懶

費、徐登記大戰現場還原！麵攤老闆參選引爆　幫領表的他揭真相

拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

70歲楊烈深夜求集氣！　悲吐二哥住進安寧病房「我很慌亂」求安然度過

中廣蓋洛普揭蔡英文施政滿意度　趙少康見1對比直呼想不通

補班日變天！北台濕涼15℃　雨區擴全台擬「春雷乍響」

2023母親節必買「加大版」保養！SK-II青春露、小燈泡　嬌蘭雙導精華買1送9

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

達人爆料：三星將推出「三摺疊螢幕」旗艦機　預計年底前發布

批莫蘭特禁賽8場懲罰太輕　前NBA榜眼：應該禁一整季

無視歐洲銀行業利空　美股翻紅132點、台積電ADR跌1.86%

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

研發幸福嘉義米博士吳永培巡田猝逝

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

即／抬頭觀賞「月掩金星」　錯過再等40年

空拍機3刷狒狒失敗　六福村下周再戰

高中生遭師長霸凌亡！教育局回應了

面試要摘口罩！妹子聽主管「這3字」氣炸

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

補班日記得帶傘　週末轉涼

更多熱門

相關新聞

花蓮18：04規模4.2極淺層地震

花蓮18：04規模4.2極淺層地震

花蓮24日晚間6點04分發生芮氏規模4.2地震，震源深度5.0公里，最大震度3級。

今暖如夏37℃　周末變天「春雷乍響」北台濕涼16℃

今暖如夏37℃　周末變天「春雷乍響」北台濕涼16℃

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

快訊／05：51規模4.6地震！　最大震度3級

快訊／05：51規模4.6地震！　最大震度3級

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

研發幸福嘉義米博士吳永培巡田猝逝

她住鬼飯店「睡一半詭異現象」嚇爆網

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

快訊／轎車撞倒路燈…車頭爛9人送醫

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面