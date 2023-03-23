「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

▲台灣北方海面大片閃電對流逐步南下當中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書發文，貼出今天（23日）早上最新天氣圖表示，有看到台灣北方海面有大片的閃電對流嗎？正逐步南下當中，將逐步開始轉不穩定，周五會比較明顯。天氣風險天氣分析師吳聖宇則說，鋒面周末通過台灣，各地陣雨機會，周六鋒面影響最大。

彭啟明說，這波在周末全台有雨，但還是以中北部為主，南部偶有陣雨，解旱仍有一段差距；要注意周五晚的降溫，相當有感，不是很冷，和近期溫暖相比落差很大。

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▼今早即時閃電觀測圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）



吳聖宇進一步分析，今天北台灣山區午後熱力對流機會，包括大台北、基隆、宜蘭地區需留意天氣變化，攜帶雨具較為保險；周五鋒面更為靠近，甚至晚間就可能來到北台灣上空，因此在台中以北到宜蘭一帶雲量會逐漸增多，下半天開始下雨機率逐漸提高；鋒面周末通過台灣，各地陣雨機會，周六鋒面影響最大，台灣北部陸地局部雷雨可能；周日雷雨機會減少，雨帶仍持續影響。

中央氣象局長鄭明典也在臉書貼出今早「即時閃電觀測圖」說，遠遠的閃電訊號！雖然有點距離，但已進入氣象局閃電偵測系統的範圍，現在雨區仍然偏北，所以今天還是熱，但晚上就可能轉北風，氣溫會降，雲量也會增加。