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今變天！　春雷將響「全台有雨」

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲最新歐洲模式模擬周日上午降雨分布。 （圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

周六有機會春雷響！中央氣象局預報員葉致均表示，今天（23日）、周五鋒面接近，且周五水氣越來越多。氣象粉專提醒，周末起鋒面通過，各地都有下雨機會。

氣象局今晨對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周五鋒面接近，宜蘭、花蓮有局部降雨，今日大台北、北部山區也有零星短暫陣雨；周五水氣越來越多，中部以北有局部短暫陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

葉致均說，周六鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫陣雨或雷雨；周日、下周一東北季風影響，加上華南雲雨區東移，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫陣雨；下周二東北季風減弱，華南水氣慢慢減少，北部、東半部和中部山區有局部短暫陣雨。

一周溫度部分，葉致均表示，今仍比較暖熱，各地高溫28-33度，台南、高雄局部可能到36度；周五雲量慢慢增多，北部高溫降到24-26度；周六北部高溫20度，東北季風影響期間，中部以北、東北部低溫15、16度，其他地區18、19度；下周二東北季風減弱，氣溫慢慢回升。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書發文，貼出最新歐洲模式模擬周日上午降雨分布，並提到，周末起鋒面通過各地都有下雨機會，雨量多寡、降雨範圍需視雲雨帶發展情形而定，天氣不穩定，有安排室外活動請注意！

台灣颱風論壇指出，下周華南雲雨帶接力通過，天氣仍然不穩定，預計清明連假將會好轉，但現在最重要的就是下雨，祈禱！

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