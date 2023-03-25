她貸款375萬斗內直播主「意外身亡」！子女背債崩潰：拜託還我

▲陳姓女子貸款斗內直播主，過世後債務壓到子女身上。（示意圖／免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

網路上有許多直播主會透過頻道與觀眾互動，如果經營得不錯，更能獲得粉絲的斗內（Donate，贊助的意思）。不過，廣東佛山一名54歲的女子為了追捧男主播，跑去向銀行、民間公司借了85萬元（人民幣，下同，約新台幣375萬元），因此留下了巨額債務，近日女子身亡，債務壓到了子女身上，而直播主也拒絕還款，引起了許多討論。

綜合陸媒報導，陳姓女子為了討好一名帥氣的直播主，花了大把積蓄，更是向銀行、民間公司等機構貸款，總共借了85萬元（約新台幣375萬元），其中有約45萬（約新台幣198萬元）拿來斗內給該名直播主，只為了雙方能夠繼續維繫感情。

不過，陳女近日意外身亡，借款的債務也因此落到了子女頭上，陳女的女兒整理後才發現，媽媽生前手上有多張信用卡，現在每個月的還款金額高達1萬餘元（約新台幣4.42萬元），還款壓力相當大，於是只能找到該名直播主，協商退還斗內金額。

▼陳女貸款斗內直播主，結果近日意外身亡，債務變成子女要幫忙償還。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



不過，該名直播主認為，陳女已是成年人，斗內的行為也有經過考慮，因此毫不猶豫拒絕，而這筆債務陳女的子女也勢必要背起，幫媽媽償還生前斗內所欠下的金額。

對此，律師則表示，陳女的名下有一套房產，如果子女想要繼承這間房子，勢必要幫媽媽償還債務，但若不想繼承遺產的話，也可以選擇拋棄繼承，就不必承擔還債的責任。

貼文引發討論後，不少網友留言痛罵，「這個男主播也不是什麼好人」、「服了，這媽媽」、「就應該關閉斗內的功能」、「所以什麼時候開始禁止斗內」、「年紀大了，可能糊塗了。」

此外，也有不少人認為，子女的行為也相當不可取，「這麼算的話，我到覺得媽媽只不過是用自己的房子，來換生前的快樂，沒什麼可指責的」、「繼承資產就要繼承債務，可以選擇不繼承」、「以繼承金額為限償還債務啊，有什麼問題？他媽花的是自己的錢。」