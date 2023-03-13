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被討100萬贖身！香港乾爹跨海怒告　正妹直播主「依梨」遭起訴

▲正妹直播主依梨涉嫌詐欺未遂，遭檢方起訴。（圖／翻攝自依梨IG）

▲正妹直播主依梨涉嫌詐欺未遂，遭檢方起訴。（圖／翻攝自依梨IG，下同）

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

IG擁有37.3萬粉絲的正妹直播主「依梨」，遭來自香港的張姓「乾爹」跨海提告。苗栗地檢署近日偵結，發現依梨涉嫌對張男佯稱有禁愛令，藉此騙取100萬的贖身金，但未得逞，因此依詐欺取財未遂罪起訴依梨；至於張男「斗內」、私下匯款20多萬給依梨的部分，檢方認為依梨並無詐騙取財，因此處分不起訴。

▲▼正妹直播主依梨涉嫌詐欺未遂，遭檢方起訴。（圖／翻攝自依梨IG）

張男去年1月初在Twicth平台上認識了正妹直播主依梨，並為其美貌深深著迷，為追求依梨，他在去年1月10日到17日期間，短短1星期內，就以「斗內」、私下匯款等方式，付出20多萬元給依梨，希望藉此能討得美人歡心。

孰料，依梨去年1月28日以LINE向張男表示，公司有禁愛令，如果兩人想進一步交往，必須將100萬的贖身金，轉帳到指定帳戶中。然而，張男懷疑依梨詐騙他的錢財，於是在網路論壇爆料依梨的詐財行為，卻遭依梨否認，讓他氣得跨海對依梨提告。

依梨表示，確實有向張男要求100萬元的贖身金，但自己並無不法意圖，不能因交往結果不符合張男期待，就認為她涉犯詐欺。檢方調查，依梨所屬的經紀公司、直播公司，其負責人均表示公司無禁愛令，也沒有支付贖身金等規定，因此依詐欺取財未遂罪起訴依梨；另外，張男「斗內」、私下匯款20多萬的部分，檢方認為依梨並無透過詐術騙張男的錢，是張男愛慕依梨，且希望與對方交往、結婚，因此自願贈予錢財來打動對方，因此處分不起訴。

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關鍵字：

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