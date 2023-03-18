憲哥怒了！仿冒盜用太猖狂 3／19親邀三大直播主站台打假

▲3/19(日)晚間19:30，東森購物邀請綜藝天王吳宗憲與台灣直播圈雙王一后--花媽、王三郎、阿林哥百縫直播合體首度開賣全新的「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」(紅藜果膠)。(圖東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

為了打假！憲哥親自邀請三大直播主花媽、百縫阿林哥以及王三郎嚴選，將於明日(3/19)星期天晚上7:30～10:00開直播分享紅藜果膠升級版日安完美。

綜藝天王吳宗憲表示，自從他真人實證、真人研發、實證效果大好，紅藜果膠到升級版日安玩美一路大賣，現在FB、Instagram出現大量盜用吳宗憲推薦影片，網路上更四處盜用憲哥照片、影片甚至設假網站冒用東森購物、momo 來詐騙，讓他非常生氣，因為連球場桿弟阿姨都告訴他，在網路上看到憲哥影片介紹買了減肥茶，憲哥趕緊澄清根本沒賣過，希望消費者不要被騙受害。為防大家受騙，憲哥強調，要分辨日安玩美紅藜果膠真假貨，一定要認明憲哥本人或直接用手機app上東森購物，或是找花媽、K&Q服飾、Miya人妻妹紙、超A女神泡泡兒、百縫阿林哥、王三郎嚴選、俊廷直播、香榭國際、水產教父等直播主購買有「東森嚴選」保證的正貨。

東森購物指出，「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」(紅藜果膠)，不僅份量加倍，更升值黃金比例，推薦給追求保健和青春美麗的消費者，「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」(紅藜果膠)富含「靈芝多醣體」調節生理機能，滋養補身。以及穀物之王「紅色藜麥」與「蘋果果膠」調整體質、幫助消化。餐前飲用一包，每天1~3包，以300毫升溫開水沖泡，搖勻/攪拌10~15秒 ，即可飲用。



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