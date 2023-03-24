缺蛋更嚴重！爆禽流感...彰化撲殺190肉鴨　累計撲殺25萬隻家禽

▲彰化1處肉鴨場感染禽流感全撲殺。（圖／動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

繼大城鄉土雞及蛋中雞場有超過3萬隻雞，因為禽流感疫情遭撲殺，彰化縣針對禽流感案例場持續進行周邊監測採樣工作，芳苑鄉1肉鴨場經家衛所確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，動防所防疫人員於今(24)日完成該場肉鴨場撲殺清場及消毒工作，計撲殺190隻肉鴨。總計今年已經發生8起禽流感，重創產蛋原鄉。

國內持續鬧缺蛋荒，再加上家禽價格不斷攀升，彰化縣今年已發生8起禽流感疫情，共有25萬餘隻家禽遭撲殺，其中，3月份大城鄉有蛋中雞及土雞場，分別於3月8日及16日分別撲殺8,011隻土雞及21,129蛋中雞，今天芳苑肉鴨場也傳出感染H5N1，撲殺190隻肉鴨，讓周邊養禽場擔憂，深怕禽流感持續延燒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期全球H5N1亞型高病原性禽流感疫情十分嚴峻，彰化縣長王惠美關心此波禽流感疫情，特別指示縣府相關單位務必加強防範防堵禽流感疫情，且提醒業者留意預防措施。動物防疫所提醒縣內養禽場應持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，加強場區消毒工作，並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

動防所長董孟治提醒業者，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。