驚悚影片曝！彰化女騎士遭大貨車撞倒　2度遭輾頭顱破裂亡

記者唐詠絮、游瓊華、劉人豪／彰化報導

22日彰化縣彰化市中央路發生死亡車禍，大貨車下橋時不慎擦撞到同方向的一輛機車，劉姓女騎士倒地後，又遭到大貨車輾過頭顱破裂，送醫搶救不治，事發當時的監視器畫面也曝光。

從影片中可看到，大貨車未完全行駛在中線道，部分右側車身在內線道，擦撞在內線道的劉姓女騎士，劉女被撞以後人車倒地，頭部遭大貨車2個後輪輾過，趴在地上無法動彈。

▲彰化車禍監視器畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起事故發生在22日下午3時32分，大貨車下橋不慎擦撞到同向機車，警消獲報到場，發現劉女頭顱破裂，警消人員緊急將她送醫搶救，但她仍因傷重宣告不治。

警方到場時，肇事的大貨車並未停留在現場，警方隨即調閱監視器畫面，並通知大貨車駕駛到場。駕駛事後向警方供稱，他當時有聽到怪聲，但車身並沒有晃動，事後還有往前開大約150公尺處才停下查看，但並未發現異狀，才又開車離開，直到警方通知到案，才知道闖下大禍。

▲彰化死亡車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步研判，大貨車駕駛因未保持行車間隔才因此釀禍，警方訊後也將駕駛依過失致死罪嫌、公共危險罪嫌送辦，至於詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。