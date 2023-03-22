1年1.3萬行人死傷！交部砸50億元　改善446學校路口「設通學步道」

▲交通部將砸50億元推動學區周邊路口和號誌改善，並設置通學步道。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣去(111)年1月到11月就有1萬2672名行人因交通事故死傷，其中338人死亡，為洗刷行人地獄汙名，交通部爭取50億元經費，推動446所學校學區周邊路口和人行道改善，推動通學步道，目標112年底前完成。

根據交通部統計，去年1月到11月全國總共發生1萬3090件行人交通事故，造成1萬2672名行人死傷，其中有338人死亡，高達233人都是65歲以上高齡者。

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立委邱顯智今(22日)在立法院交通委員會質詢時詢問交通部將投放50億元推動學區通學步道一事，交通部長王國材表示，社區道路管理單位為內政部營建署，本周五他將與內政部長林右昌召開記者會，說明推動學區路口、號誌、通學和人行步道改善處理原則，50億元中有3.5億元由公路總局推動改善，46.5億元為營建署推動改善。

交通部道安會執秘黃運貴表示，目前50億元將推動「校園周邊及交通安全道路改善計畫」，針對全國446家學校周邊道路和路口改善，或推動通學步道，目標將在112年底前完成，除硬體改善外，也將透過學區導護協助，提升交通安全。