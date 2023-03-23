他揭台灣交通1問題根本「玩命走夜路」　嘆：這就是道安改革現況

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台灣各式層出不窮的交通問題被形容是「行人地獄」，時代力量立委邱顯智23日就在臉書點出台灣交通一大問題，各國早在超過20年前就制定車窗隔熱紙的透光率規範，台灣的交通部卻到現在還在用「目測法」當標準，真的是荒謬至極，他大批，交通部長王國材一面喊著要解決行人地獄，一面繼續用目測法當隔熱紙的標準。這就是台灣道安改革的現況。

邱顯智指出，各國早在超過20年前就制定車窗隔熱紙的透光率規範，台灣的交通部卻到現在還在用「目測法」當標準，真的是荒謬至極。他表示，有開車的人都知道，很多用來遮擋陽光的隔熱紙，一到晚上，反而會造成車窗視野過暗，駕駛人看不清楚外面的狀況，尤其是在路燈昏暗的路段或巷弄，更是危險，相信許多人都有晚上走在路，因此差點被車撞的經驗。

針對如何解決這個問題，邱顯智認為很簡單，就是制定隔熱紙「透光率」的規範，才能確保駕駛人在夜間有足夠的光線看清楚車外的狀況，世界多數先進國家都是這樣規定的，前擋玻璃以及駕駛座、副駕駛座車窗貼隔熱紙後的透光率標準，一般都在70%以上。他大嘆，反觀目前台灣市面上販售的隔熱紙，透光率多在30至40%之間，與國際標準相差非常遠，根本是讓台灣人「玩命走夜路」。

邱顯智提到，自己在前年就提案要求交通部必須制定隔熱紙透光率的規範，結果交通部的回應竟然是「公路總局會同內政部警政署、相關車輛公協會及各區監理所等相關單位檢討」後，「以在車輛兩側目視能透視車內及不反光為原則辦理」。他痛批，「到底是經過什麼樣的檢討，會讓交通部得到一個獨步全球的『目測法』？」

邱顯智強調，透光率的測定，使用專門儀器就能馬上一目了然，目測法因為外在光線的差異，甚至測量員的差異，根本不可能得到一致的標準，兩者的優劣，相信沒有人會不了解，「但交通部的官僚竟然會做出這種決定，簡直匪夷所思。」他更舉例，在日本，隔熱紙的透光率早已是定期車檢的項目，政府更舉辦車窗隔熱紙施作技術人員的國家考試，確保駕駛人能安心的使用合法隔熱紙。

此外，邱顯智批評，在台灣，王國材一面喊著要解決行人地獄，一面繼續用目測法當隔熱紙的標準。這就是台灣道安改革的現況。他直言，這個問題已經拖的夠久了，他相信所有提心吊膽走著夜路的台灣人都不能再忍受下去，他也一定會在交通委員會繼續努力爭取改變。