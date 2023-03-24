「賴清德已成老鷹國民黨還在找母雞」？　張亞中：下架民進黨有盲點

▲張亞中與黃健庭見面完召開記者會說明談話內容。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫22日在中常會上宣布，2024總統大選將採取「徵召」，早已宣布參選總統的孫文學校總校長張亞中日前表示遺憾。國民黨秘書長黃健庭今（23）日約見張。會後張透露談話內容，他向黃提出國民黨6大困境、10大疑問，並表示，良藥苦口、忠言逆耳，希望國民黨所有黨員及黃能體諒他愛國愛黨的良藥忠言，一起贏得2024年的大選。

張亞中今與黃健庭見面，談話過程中張先表示他強烈期盼國民黨能夠贏得2024年大選，但目前仍有艱難障礙。目前國民黨只有兩個思路，一是對內以「找最強母雞」來應戰，一是對外以「下架民進黨」為主要訴求。但他認為，這兩個思路都有盲點。

張亞中提出盲點，第一、從「黨政資歷」比較而言，民進黨主席賴清德曾任台南巿長、行政院長，現任副總統、黨主席，其黨政資歷較之國民黨目前任何一位擬參選人都更為完整。第二、從「政黨好感度」來看，最近的《美麗島電子報民調》顯示，國民黨好感度低於民進黨，反感度高於民進黨。

第三，從「選舉所能調動的資源」來比較，國民黨遠遠不如目前掌握府、院、網、媒、金主的民進黨。第四，從「支持者的團結度」來比較，泛藍還是泛綠較團結？國民黨還是民進黨較團結？

第五、「下架民進黨」訴求，固然是非綠選民的共識，但非綠選民如果對國民黨也不滿意，票會投給民眾黨或其他人士，而非國民黨。第六、賴清德已在快速展現新佈局，區隔與蔡英文的不同，用以減弱「下架民進黨」的氣勢，並增加其個人形象。南投立委補選後賴清德的民調升高，即一現象。

張亞中說，面對以上「人與黨」的結構力量相較的六大困境，國民黨不思如何重整思路，改變戰略；不去想，賴清德已非「母雞」而已，而是已快蛻變成凶猛的「老鷹」，國民黨自己卻愈來愈蒼白無力，卻還陷在「找最強母雞」及「下架民進黨」的戰略迷失。

張亞中認為。藍營要贏得2024年大選，必須以「理念、論述、政策、信任」四個面向為核心來清楚區隔民進黨，為國家人民好，絕對不是講空話，而是要有硬底的主張。

既然黨中央徵召心意已決。張亞中請教黃健庭，一、沒有黨員參與的「徵召」，等於排除掉黨員權益，如何、用什麼理由與方法再要求黨員團結？二，可便宜行事的國民黨，如何能夠取信非綠力量合作？三、上次可以辦初選，這次就不辦。上次敗選的原因是因為初選嗎？為何辦初選就會產生爭議、破壞團結，而徵召就不會有爭議、可以促進團結？

四、朱立倫說有徵詢縣市首長與民意代表。黨員的意見是否就不重要了？而他目前為國民黨唯一已宣布之參選人，一個月前已兩次求見朱立倫表達意見，但均未有結果。為何不願意與他溝通？五、未來徵召時，國民黨已有特定屬意被徵召人選（如張善政模式），還是必須經過一定的公平公正公開程序產生？

六、如果尚未有特定人選，未來會用什麼様的標準與程序來決定誰是最強的？七、徵召的具體時程為何？何時進行民調評估？大約在何時？八、國民黨是否還重視理念、論述、政策？候選人的相關能力是否也納入評估？是否要讓一般人民公開了解其相關能力？

九、「徵召」為黨中央權宜之計，惟用「徵召」就可解決目前國民黨的問題？如果在參選登記前，被徵召者民調仍拉不高，如何處理？是否再次徵召？十、2024大選的結果會影響國家前途、國民黨的未來。「程序正義」為所有制度得以順利運作的核心，因為徵召是朱的獨斷決定，由徵召產生的總統候選人，如果不幸敗選，誰要負責任？如何負？僅辭職而已嗎？

