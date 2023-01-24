苗栗三義打卡熱點不見了！彩繪階梯走入歷史　拆除原因曝

▲苗栗三義鄉打卡熱點的建中國小彩繪階梯因年久失修，考量學童、遊客安全，於111年12月拆除。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三義鄉建中國小大門口7年前設置的3D彩繪階梯，曾經是打卡、拍照熱點，不過彩繪的壓克力板經多年日曬雨淋，已經完全失去原有的樣貌，不僅色彩褪色，壓克力和地面膠合處多處翹開，三義鄉公所考量安全，已經在2022年12月拆除壓克力板，恢復校門口階梯原貌。

三義鄉公所於2015年底，利用建中國小校門口前的99階階梯彩繪在地特色元素，繪製包含石虎、油桐花、勝興車站、龍騰斷橋、木雕達摩、蒸汽火車頭等 ，完成後具有3D彩繪視覺效果，經「電視新聞」與「網路分享」傳播後，此地點變成三義鄉必訪的打卡、拍照熱點。

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因為階梯是抿石子鋪面，彩繪的方式是先在壓克力板上作畫，配合階梯高度裁切壓克力，再逐階黏貼完成，經過多年日曬雨淋，彩繪表面已經褪色，壓克力和階梯的膠合處有多處撬開，也曾發生刮傷遊客及學童的情形。

三義鄉公所評估設置7年的彩繪階梯維護困難，重新設置經費又太高，基於安全考量，決定先行拆除彩繪壓克力板，並於2022年12月24日完成拆除，三義鄉的這處打卡熱點走入歷史。

▲▼建中國小校門口前的99階階梯彩繪，完成後具有3D彩繪視覺效果，近年是三義鄉必訪的打卡、拍照熱點。（圖／資料照片）

▲▼苗栗三義鄉打卡熱點的建中國小彩繪階梯因年久失修，考量學童、遊客安全，於111年12月拆除。（圖／記者蔡文淵攝）