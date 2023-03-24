5分鐘車程拚了12年！金門大橋前線掌舵手　張震宇記2大功

▲花了12年，金門大橋2022年10月30日正式通車。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

串連大小金門的跨海「金門大橋」短短5分鐘車程，耗費12年才完工，2022年10月底通車，克服海上高難度施工，金門大橋工程前線掌舵手、高公局二工處主任張震宇今(2023)年3月獲銓敘部記2大功，老家在南投，為照顧家裡年邁父母每周飛金門的張震宇說，接下金門大橋任務毫無遲疑，這是難得挑戰海上工程機會。

全台施工難度最高的跨海大橋「金門大橋」興建近12年，從馬政府蓋到蔡政府，期間施工難度高，先後換過3個廠商，曾被譏為「選舉浮橋」，施工期間風波不斷，最後終於在2022年10月30日正式通車，短短5分鐘車程，張震宇用了12年歲月拼出來。

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高公局第二新建工程處第五工務所主任張震宇自2011年1月奉命督導金門大橋工程興建，率領施工團隊進駐離島金門12年，回想12年前踏上荒煙蔓草的工地，張震宇說，當時金門大環境不像台灣本島這麼方便，無論是生活交通上，或是工作資源取得，都有相當困難，因此當時他決定為這塊土地接下金門大橋任務。

▲金門大橋前線總舵手、高速公路局第二新建工程處第五工務所張震宇主任。（圖／高公局）

由於張震宇老家在南投草屯，家中有年邁雙親需要照顧，張震宇接下金門大橋任務，得每周往返台中機場、金門機場和工地間，12年來的辛苦和艱辛非外人可想像，而回想起工程最艱困的時候，張震宇說，海上橋梁工程從施工方法、機具和船隻使用，都需要特殊設備，承包商在國內取得不易，得從國外取得，過程很辛苦，加上海上風浪大，金門冬天很冷，施工環境惡劣，都需要去克服和適應。

張震宇說，接下金門大橋任務時，他沒遲疑過，能挑戰海上工程是新嘗試，雖然不容易，不管是熟悉海上的顛頗，克服海上施工等，工程困難本就可預見，但卻是很難得的挑戰機會。

高公局表示，篳路藍縷、任勞任怨的張震宇領導工程團隊克服金門地區惡劣天候及海象、堅硬且岩位變化劇烈之花崗岩地質，挑戰海上橋梁施工高難度技術，如期如質於111年10月30日完成金門大橋通車目標，建立完善執行計畫及因應工程執行問題及困難提出創新解決方案，居功厥偉。

▲金門大橋。（圖／記者林名揚翻攝）

金門大橋工程也拿下許多成績，包括109年榮獲「推動職業安全衛生優良工程金安獎」A組優等、109年榮獲交通部「廉政透明獎」優選、110年榮獲「第21屆公共工程金質獎」土木工程第一類特優，近日更獲銓敘部核定記2次大功。

高公局表示，金門大橋工程技術具國際性水準，金門大橋的通車，必將帶動金門島至烈嶼鄉之整體經濟及觀光產業的發展，更將提升烈嶼鄉的生活品質與便利性。