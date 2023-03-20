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社會 社會焦點 保障人權

國1彰化段10車連環撞「7人傷勢」曝光　鋼梁占道今晨已排除

記者黃翊婷／綜合報導

國道1號彰化北上204.3公里路段今日（20日）凌晨1時15分發生10車追撞事故，造成6男、1女受傷，所幸傷者意識皆清醒，分別被送往彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院接受治療。此外，由於大型鋼梁等散落物占用全線車道，高公局隨即派遣吊車前往處理，事故已於清晨4時58分排除。

▲▼國道1號北向204.3k於20日凌晨1時15分，發生10車連環撞事故。（圖／翻攝自爆料公社）

▲10車追撞一共造成7人受傷。（圖／翻攝自爆料公社，下同。）

高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號彰化北上204.3公里路段 20日凌晨1時15分發生1大客車、1聯結車、3大貨車、5小客車共10車追撞事故，包含大型鋼梁等散落物占用全線車道，彰化段北上埔鹽系統至彰化戰備跑道段幾乎全塞住，一度造成車流回堵長達1公里。

▲▼國道1號北向204.3k於20日凌晨1時15分，發生10車連環撞事故。（圖／翻攝自爆料公社）

▼▲大型鋼梁橫倒在路面，現場到處都是散落物。

▲▼國道1號北向204.3k於20日凌晨1時15分，發生10車連環撞事故。（圖／翻攝自記者爆料網）

高速公路局中區養護工程分局今晨最新公告，事故發生之後已立即派遣吊車前往事發路段協助處理，一度擴大封閉至員林路段，經過漏夜處理，狀況已在清晨4時58分排除，這起事故一共造成6男、1女受傷，所幸傷者意識皆清醒，甚至有部分傷者可以自行走上救護車，7人已被分別送往彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院接受治療。

有目擊者在「爆料公社」發文指出，當時先是一輛轎車翻車，後方車輛見狀後紛紛亮起警示燈，但一輛大車疑似反應不及，追撞多車導致事故發生。至於詳細的車禍原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。

▼車流回堵長達1公里。（圖／翻攝自國道即時影像）

▲▼國道1號10車連環撞塞車。（圖／翻攝自國道即時影像）

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ET快訊
國1凌晨「10車追撞」卡死2小時　7人受傷
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