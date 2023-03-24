　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

歐洲百萬樂透,樂透,Euromillions,中獎,彩券。（圖／達志影像／美聯社）

▲70億元的頭獎獎金竟然飛了。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有些民眾會用以固定號碼的「養號」方式買彩券，就希望有朝一日能幸運中獎。英國一名女大生與男友就是用這種方法，連續5週以相同號碼買彩券，沒想到某日竟發現自己中了頭獎，頭獎獎金足足有1.82億歐元（約新台幣70億元），開心的致電準備領獎時，客服的回覆卻讓他們晴天霹靂，瞬間發財夢碎。

據《鏡報》報導，19歲的女大生瑞秋甘乃迪（Rachel Kennedy）與21歲的男友連恩麥可羅漢（Liam McCrohan）經常買彩券，且他們是使用「養號」的方式購買彩券，他們使用幸運數字「6、12、22、29、33」與「特別號6、11」來購買「歐洲百萬（Euromillions）」彩券。

為了避免忘記，他們選擇向銀行申請每期自動扣款，就這樣買了5週的相同數字。某日幸運之神真的降臨，瑞秋發現手機中的自動兌獎APP跳出「比賽獲勝」，上網搜尋後發現頭獎號碼為「6、12、22、29、33與特別號6、11」，且獎金高達1.82億英鎊（約台幣70億）。

瑞秋開心的告訴男友連恩與母親，並欣喜的致電彩券確認中獎信息，不料，結果卻讓他們感到晴天霹靂。客服告訴瑞秋，「他們購買的確實是頭獎，但因銀行帳戶內沒有足夠的金額能扣款，因此購買時的『交易並未成功』」。

▲▼ 。（圖／）

▲連恩在推特上表達他的心情。（圖／翻攝自推特）

這個消息讓他們十分心碎，1.82億英鎊就這樣擦身而過，2人心情就像坐雲霄飛車一樣，瞬間從天堂掉到地獄。不過連恩表示，他們並未放棄「養號」，「我們覺得這組號碼已經不吉利了，因此，我們換了一組號碼繼續養號」，希望好運能降臨到他們身上。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
房貸利率14年首度破2%　房仲嘆：進入「新三高」時代
小S鬆口認了「超後悔刺這2刺青」：很台的人都有！
快訊／大眾運輸4月有望脫口罩！　羅一鈞：趨勢穩定
經典賽史上最成功！　台灣收視率飆漲151%「世界第一」
違規暴增10倍！　121人帶豬肉入境遭罰20萬
快訊／遭拖板車輾過　2女傷重雙亡
六福村出動「1巴士員工」數狒狒！　縣府限1周內完成
正妹劈2男交往！　23歲男狠砍45歲大叔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

中國「秘密警察」南韓據點復活！疑接手知名火鍋店　民眾擠爆用餐

日法務大臣：台灣有事等於「沖繩有事」！

高空彈跳「繩子突斷裂」！港男10層樓高躍下　直墜湖底驚悚畫面曝

機上和乘客吵架還「暴咬警察」 24歲女大鬧機艙被拖走畫面曝光

中國研究：若北韓發射洲際飛彈　「33分鐘內」打到美國中部

去年復發第4期「剩半年生命」　抗癌網紅病逝！感人遺願曝光

近親相戀生出小孩！美「堂兄妹」修成正果　家人見半裸床吻照氣瘋

「拜託快開車門」 　公車怪男狂砍33刀！男全身血向司機求救慘死

美軍事基地疑遭伊朗無人機襲擊1死6傷　拜登下令空襲反擊

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

中國「秘密警察」南韓據點復活！疑接手知名火鍋店　民眾擠爆用餐

日法務大臣：台灣有事等於「沖繩有事」！

高空彈跳「繩子突斷裂」！港男10層樓高躍下　直墜湖底驚悚畫面曝

機上和乘客吵架還「暴咬警察」 24歲女大鬧機艙被拖走畫面曝光

中國研究：若北韓發射洲際飛彈　「33分鐘內」打到美國中部

去年復發第4期「剩半年生命」　抗癌網紅病逝！感人遺願曝光

近親相戀生出小孩！美「堂兄妹」修成正果　家人見半裸床吻照氣瘋

「拜託快開車門」 　公車怪男狂砍33刀！男全身血向司機求救慘死

美軍事基地疑遭伊朗無人機襲擊1死6傷　拜登下令空襲反擊

采子甜蜜「認愛新男友」：很好的關係　男方身份曝光了

謝長廷被推薦任大法官　郭正亮轟：幫倒忙！會過賴清德不用選了

中國男足「假球案」風暴擴大　又有2足協官員被查

缺蛋、Blackpink黃牛票議題有關聯？　陳冲：皆牽涉市場法則運用

橘貓大叔魂「側躺抱枕」沙發上看電視　爸傻眼：我到底養了啥

光靠「久坐」爽賺10萬？！首屆「久坐Style大賽」冠軍獎金在線等

車主派出所洽公自小客突起火...烈焰沖天狂冒黑煙　警員衝出滅火

相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

《狼人殺》女神紀卜心不藏了！　大秀「養眼線條」辣翻網

抓起6歲兒要往樓下丟！桃園父56秒失控畫面曝　社會局緊急查處

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

國際熱門新聞

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

機長飛一半倒下　乘客神救援

近親相戀生出小孩　堂兄妹修成正果

狠男推土機擊殺同事　1分鐘恐怖片曝

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

牙刷破牆越獄！2囚跑去吃鬆餅被逮

他把「正妻醜照」刺在身上　老婆1反應要革命了

棉被鑽出2m東部棕蛇　網崩潰：快燒床

共軍驅逐美艦　美軍第七艦隊回應

烏軍稱俄軍撤離赫爾松　當地官員否認

網路直播斷男根　英9男6年狂賺700萬

閣樓連3天有怪聲　一開門驚見陌生女

更多熱門

相關新聞

拿2.1億彩券盈餘綁樁？　國民黨重轟鄭文燦

拿2.1億彩券盈餘綁樁？　國民黨重轟鄭文燦

國民黨桃園市議員凌濤與舒翠玲24日召開記者會，質疑前桃園市長鄭文燦財政紀律不彰、長期挪用公益彩券盈餘基金用來個人綁樁達2.1億，已被監察院糾正要求歸墊，等於過去鄭文燦花的錢，現在張善政要買單。凌濤、舒翠玲呼籲鄭文燦，不僅應該對全桃園人道歉，更應該把2.1億還回來。

中大獎就加肉肉　媽擼完9貓樂壞

中大獎就加肉肉　媽擼完9貓樂壞

今彩539開出2注頭獎！獎落2縣市

今彩539開出2注頭獎！獎落2縣市

日本明戰美國！運彩迷搶押經典賽冠軍　連千毅砸20萬拚了

日本明戰美國！運彩迷搶押經典賽冠軍　連千毅砸20萬拚了

澳洲男「同號碼買2張」中頭獎　抱回4100萬

澳洲男「同號碼買2張」中頭獎　抱回4100萬

關鍵字：

Rachel Kennedy彩券頭獎

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

響尾蛇林家正開季自請離隊

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面