A走823萬養老金！詐團狂詐金門肥羊　差一點「連房子都被騙走」

▲金門金城分局。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、黃資真／金門報導

日前有詐騙集團盯上金門一名中年男子，告知其涉嫌詐欺，須配合開通網路銀行帳戶並設定轉帳功能，再將帳密交出，男子嚇得乖乖聽話，導致帳戶內存有的823萬被盜光，找到肥羊的詐騙集團2度以騙術編謊，男子險些連房子都被騙走！

金城分局說明，金門A先生於今年2月接獲假冒中華電信的歹徒，謊稱其個資遭盜，再將電話轉接給自稱台中市警察局黃麗娟警官處理，假警官又稱A男曾賣靈骨塔位涉及詐欺，且將該案移由台中地檢署朱姓檢察官偵辦為由，要求A男申辦開通名下銀行帳戶網銀功能，並設定數字為交易驗證碼，A男不疑有他聽從指示，遂遭歹徒利用網路銀行轉帳方式，陸續盜領5筆款項，計損失新臺幣823萬元。

詐騙集團認為找到肥羊，決定再海削一筆，3月間再度假冒朱姓檢察官，稱為避免A男住家遭查封及其兒子在台購屋置產等問題，要求將住家設定抵押貸款，A男聽信後遂至銀行申請房屋抵押貸款，直至銀行人員至住家拍照鑑價時，家屬才察覺遭詐騙而向警方報案。

金城分局長方子欽表示，假檢警詐騙手法雖是老哏，但近日歹徒改以要求被害人使用網銀約定轉帳功能作為交付管道，誘騙民眾設（約）定轉帳。因網路銀行約定帳戶轉帳快速且金額較大，可以規避轉帳限額及臨櫃行員關懷提問，民眾稍有不察，畢生積蓄於彈指間即付諸流水。

警方特別提醒民眾，若有申辦開通網路銀行者，切勿隨意將帳號密碼交予他人使用，另接到電話提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，必是詐騙電話，切莫慌張，應謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」，當下先行掛斷電話並立即撥打165、110查證、報案，方能避免自身財產遭詐騙。