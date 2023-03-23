今年第2起！金門瀕危歐亞水獺慘遭路殺　「頭部變形」來不及長大

▲金門3月發生第2次歐亞水獺路殺。（畫面經特殊處理，圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門金寧鄉寧湖路本月21日近晚間8時許，路過民眾發現有隻歐亞水獺幼獸倒臥馬路旁，頭部遭猛撞變形，明顯死亡，金門縣府人員到場勘驗後，認定水獺遭車輛撞上身亡，來不及長大，而這起已是今年金門第2起水獺路殺事件。

金門縣野生動物救援暨保育協會說明，3月21日晚間8時接獲通報，民眾行經金寧鄉寧湖路時，發現有一隻歐亞水獺倒臥馬路旁，協會立即通報縣府，經縣府人員確認該水獺已經無生命跡象，隨即送往金門縣野生動物救傷站進行勘驗。

事實上這已是本月第2次發生路殺事件，第1起路殺案件發生於本月3日，在環島北路二段水獺遭到機車撞擊後死亡，屬成年雄性個體，因即時通報處理，該例水獺已送交臺北市立動物園採集新鮮精子保存，供瀕危水獺族群保存生機。

▲3月3日發生第1例成年雄性水獺遭路殺。



第2次案例水獺個體經初步檢驗，頭尾長約75公分，體重約2.1公斤，為雌性水獺幼獸，頭部遭受撞擊且變形，後續將由行政院農業委員會家畜衛生試驗所進一步解剖檢查，檢測是否有其他組織病理、病毒、細菌、寄生蟲感染或異常情形。

建設處說明，每年9月至隔年3月為金門地區的歐亞水獺活躍高峰期，特別在環島北路三段、太湖周圍路段、瓊安路、瓊徑路、瓊義路、高陽路、金沙水庫及榮湖周邊及雙鯉湖、慈湖周邊都常有水獺活動，研究團隊的監測資料也發現多有水獺家族群體出沒。

近期金門地區因汛期來臨前準備，多處湖庫或農塘正進行浚深工程作業，在繁殖季節及棲地壓縮的相互作用下，水獺容易因為領域競爭或尋找食物等目的而四處移動，尤其在傍晚後至清晨前水獺的活動均較為頻繁，此時較容易發生路殺等意外事件，徒增憾事。

建設處長張瑞心表示，過去在台灣本島也有零星的水獺發現紀錄，但目前僅存於金門，數量少於200隻，為瀕臨絕種保育類野生動物。近年來縣府委託專業團隊執行水獺生活動態監測作業，針對早期過高或過陡的人工攔截水設施及不友善水域棲地環境等逐步執行改善。

除加強設置水獺友善階梯、生態廊道、導引網、告示牌、車燈反射器及減速線等設施，亦強化遊蕩犬貓捕捉及水芙蓉、布袋蓮清除作業，並與在地社區合作共同巡守，維護水獺的生存環境。近年更設立獺足金門YouTube頻道及公民科學回報平台，透過影像資訊傳遞及結合民間力量，讓更多人瞭解水獺保育議題，維繫金門地區歐亞水獺的族群穩定。

回顧111年間並未發生任何水獺路殺事件，但很遺憾本月已陸續發生2起水獺因意外死亡，縣府將彙集專家學者與地方意見，共同檢討並釐清路殺可能造成原因，強化機關單位間橫向聯繫，並持續改善水獺棲地環境，評估以生態廊道、警示器、或加設施工圍籬等相關導引友善設施來增加水域棲地的連通性，以避免憾事再次發生。



