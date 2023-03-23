小三通3／25開放客運中轉　清明節訂位航班一次看

▲3月25日起小三通開放客運中轉，航港局公布航班表 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

清明連續假期將至，往返掃墓祭祖需求增加，因應大陸委員會日前公布自今年3月25日起，開放小三通客運中轉政策，搭乘旅客擴大至國人及其陸配等可搭乘及中轉，航港局協調金、馬地方政府及航商依旅客需求規劃航班，並提前公布航班表，以利民眾訂位。

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在疫情控制並考量清明節民俗追思需求，大陸委員會公布在清明節前、今年3月25日起，開放小三通客運中轉之政策，除搭乘旅客擴大至國人及其陸配等外，各航線航班數量也因應旅客需求進行增班，航港局於3月21日邀集金、馬地方政府、小三通航商及CIQS等相關單位確認均已完成整備，並將視旅客人數適時增派人力及運作量能，及協調航班安排。

在大陸委員會所公布航班上限之原則下，金廈航線自3月25日起調增為每日6個往返航班、金泉航線及馬祖小三通(福澳-琅岐、白沙-黃岐)航線3月份仍維持原有排班，自4月1日起金泉航線調增為每週3個往返航班、馬祖小三通航線調增為每週14個往返航班，同時取消原旅客需預先向金、馬地方政府登記作業，符合資格旅客得持身份證明文件向航商購票搭乘，各航線航班表將公布於航港局官網小三通航班專區，以便旅客查詢。

航班表下載網址：https://www.motcmpb.gov.tw/Information?siteId=1&nodeId=543