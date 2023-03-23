戴耳機、耳塞12小時！他耳內突「啵一聲」流血　網嚇：也戴太久了

▲網友分享自己長時間配戴耳塞及耳機，竟發現耳朵流血，引起網友討論。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人讀書、通勤時習慣配戴降噪耳機，不過有一名網友以自身經驗表示，他平時常配戴耳塞、或是耳機開降噪模式，且常「超過12小時」不會拔掉，某天竟突然聽到「啵」一聲，隨發現雙耳出血，讓網友驚喊「怕爆」。

一名網友在PTT的Headphone版 以「大馬路旁讀書用的降噪耳機」 分享自身經驗，表示平時戴耳塞+WH-1000XM4，且一戴就12小時不會拔掉，但大部分時間都只開降噪、沒聽音樂。某天凌晨看書看到一半竟聽到「啵！」一聲，隔日早上戴Airpods pro看書時，「發現耳機兩邊耳套都有血漬，左手輕摸左耳時有出血」。

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他表示，當下感覺左右耳很怪、會暈，走路不太穩，下班後便緊急掛急診，醫院初步檢查後發現耳膜沒破，但仍要再做進一步的詳細檢查，醫生也交代他這段時間先別戴耳塞，他也相當疑惑為何會戴到出血。

貼文一出立即網友們看了紛紛留言，「平時耳塞有消毒清潔嗎？話說平時戴12小時也太久了…」、「直接戴耳罩吧，安靜又不影響耳朵，只是戴久了臉會痛」、「傷耳朵的是耳塞，長時間使用真的要留意」、「12小時也太誇張」、「會不會是你戴耳機的時候耳朵有水，氣密太久出現壓力差」、「12個小時真的太久」。

也有人表示，「遇過類似狀況，後來被檢查出是耳道發炎」、「還好不是突發性耳聾，我之前國二中了，到現在左耳都還是聽不太到，聽人講話都聽不太清楚，而且連走路都會暈」、「會不會是因為又戴耳機某種程度加壓的關係？」

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