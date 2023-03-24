泰國vs韓國選哪玩？全場「關鍵2字」嗨爆　答案一面倒

▲解封後，民眾瘋出國。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

解封後許多人瘋出國，隨著航線逐漸增加，能玩的地點越來越多，先前有人去過泰國之後，覺得日本竟然遜色了，現在則有女網友詢問，本來想去首爾，但男友比較想玩泰國，她自己其實也很愛泰國，可是想說沒去過韓國，所以猶豫到底飛哪好。貼文一出，底下答案幾乎一面倒，引發熱論。

女網友在PTT的Gossiping板問卦，「泰國跟韓國選哪個玩？」說她最近剛好有機會出國旅遊，本想說還沒去過韓國，所以想去首爾，但跟男友討論完，發現對方比較想去泰國。原PO就說，其實她1月才從泰國跨年回來，「是真的很好玩，很愛泰國！」但4月碰上潑水節旺季、5月雨季，加上還要辦簽證怕來不及，「還是乾脆選首爾就好了？什麼時間去都差不多？」

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貼文一出，留言處看到關鍵2字「泰國」秒嗨，「泰國真的好玩好吃好便宜，回來一定會胖。要海有海 、要城市有曼谷，也有超大百貨公司可以逛」、「泰國，真心推薦」、「泰國百貨公司底下還有水族館可以看耶！第一次去覺得超新奇的」、「你只有去過曼谷根本不夠，泰國的海岸才是真正亞洲一流」、「去泰國蘇美島，真心推，美死！」

還有人提醒，「泰國海邊最不推芭達雅喔！因為是內海海水是濁的，海岸景全是香蕉船佔滿，尤其大陸客開放後會更糟，跳島也只能跳一個小島。普吉、甲米都超美！」

有網友則分析，「泰國，便宜又好玩，景觀超好的飯店很便宜；韓國就你要喜歡逛街，喜歡去韓劇景點朝聖，才會覺得不錯，之前去韓國，我老婆、媽媽、姊姊很高興，我跟姊夫整個無聊到」、「小孩才做選擇，大人兩個都去，你可以忽視那些說韓國無聊的，會說的有三種人：1.沒去過韓國、2.只會跟團、3.單純仇韓，身邊一堆人韓國去好幾次」、「老實說，喜歡逛街韓國屌打，東西的質感遠勝泰國。」