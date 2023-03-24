闖紅燈左轉還逆向...無辜騎士：不知怎麼閃　歸仁警：依法告發

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，台南歸仁大順路3月10日上午9時，1部車駕駛行駛至大順街及大吉街口，與1部疑因紅燈左轉及逆向行駛的機車發生車禍，無辜被撞的駕駛人感嘆說：「闖紅燈又逆向還看對向車道，我都不知道要怎麼閃 ？」歸仁分局強調，已依規定告發。

▲台南歸仁大順街及大吉街口，與1部疑因紅燈左轉及逆向行駛的機車發生車禍，駕駛人感嘆說：「闖紅燈又逆向還看對向車道，我都不知道要怎麼閃 ？」。（圖／翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

歸仁分局副分局長徐百瑄指出，有關闖紅燈部分，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，可處汽車駕駛人新台幣1800元以上5400以下罰鍰，另外逆向行駛部分，係駕駛人轉彎或變換車道時，行經路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，可依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款可處新台幣600元至1800元罰鍰。





徐百瑄副分局長指出，歸仁分局在此呼籲用路人，務必遵守道路上各項標誌及號誌的規定，避免影響其他用路人安全。

據了解，「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，有網友PO出一段行車紀錄器影片，拍攝地點位於台南歸仁大順路，影片中有1名騎機車男子，疑闖紅燈左轉，逆向侵入網友車道的車道，與網友的車輛發生對撞事故，網友PO文嘆稱：「闖紅燈又逆向還看對向車道，我都不知道要怎麼閃 」。