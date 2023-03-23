敘利亞痴情男每天噓寒問暖...婦險遭詐　警急幫刪帳號

▲婦女險遭詐，員警幫她急踩剎車「刪帳號」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「他在敘利亞工作，每天對我噓寒問暖…」，台東縣警察局關山分局池上分駐所於23日中午時分，原住民服務中心人員帶著一位婦女至所內請求員警協助，因為她在網路認識一位在敘利亞工作的戰地醫生，每日柔情攻勢，讓她墜入愛河。但在警員巫俞霈、陳俊嘉及莊永長的連番解釋及獲婦女同意下，翻閱她所謂情人的臉書，裡面貼文盡是使用他人的照片，研判為詐騙！最終婦人恍然大悟，決定刪掉對方帳號永絕後患。

23日中午時分，池上鄉原住民服務中心的人員，帶著一名婦女(約65歲)至池上分駐所向員警請求協助。她稱「日前聽到員警有宣導網路愛情詐騙，剛好該名婦女在臉書上認識一位自稱住在敘利亞的網友，手法跟網路愛情詐騙手法如出一轍，雖然沒有要求匯款，但是因怕她被騙，請員警幫她查看」。員警獲得該婦女同意，檢視該名男性臉書內容，發現大頭貼及內容，均是盜用他人的圖像，研判為「網路愛情交友詐騙」無誤；就在大家輪番勸說下，婦女終於恍然大悟，粉紅泡泡破滅雖然有些失落，但至少沒有被詐騙，這真的算是幸運的。隨後就在她的同意下，把該男子臉書帳號刪除，切斷連繫以絕後患。

關山警察分局表示，詐騙案件層出不窮，警政署黃明昭署長親自到警廣接受專訪，並特別錄製「阿昭署長來了」防詐系列公益專訪5則報給你知。除此之外，現還加碼「百工百業」代言防詐宣導影片，就是要讓民眾「多看一次宣導、就多一分防備」，全面守護民眾的財產安全。