餐具廠惡意漏報回收處理費　環保署聯手檢方追回3.2億元

▲環保署查核發現，中部某紙餐具與塑膠類製造商漏報費用，遭罰3.2億餘元。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

現有回收清除處理費申報及繳納義務，都秉持業者「誠實申報、主動繳費」原則，並由環保署定期委託會計師進行查核，發現中部某公司出現長期具高額短漏行為，經過環保署聯手彰化地檢署，成功追繳回收清除處理費、營業稅及營利事業所得稅及罰鍰等金額高達約3.2億元，環保署呼籲業者，切勿以身觸法挑戰公權力。

環保署表示，針對回收清除處理費申報及繳納義務，業者本於「誠實申報、主動繳費」原則，但環保署為了落實業者誠實申報及防止短漏報情形，根據廢棄物清理法規定，定期委託會計師辦理責任業者營業（進口）量查核，另為維持繳費公平，鼓勵民眾檢舉不法，民眾可透過多種管道進行檢舉，如查獲確切證據可獲得追繳短漏金額的20%作為獎勵，吹哨者更可獲予高達50%獎勵。

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環保署指出，在上述查核作業中，發現位於中部的某紙餐具及塑膠類免洗餐具製造公司，長期有高額短漏行為，例如生產100個紙餐具，卻僅報50個，加上家族企業協助規避繳納稅金情事，環保署在110年7月移請彰化地方檢察署立案偵辦，經過檢察官與環保署人員共同計算犯罪所得及裁罰金額，並由檢察官勸喻被告自動繳回相當款項後，本案偵查完畢。

環保署表示，根據新事證查核，該容器製造商在兩年期間短漏紙餐具及塑膠類免洗餐具，需補繳的回收清除處理費高達1.2億餘元，並依「廢棄物清理法」第51條規定，由地方環保局進行1倍裁罰，另漏開發票部分，則由稅捐單位核算逃漏金額及開罰金額約達6800餘萬元；相關人員則由地檢署認以緩起訴處分，並負起擔保該公司所欠繳費用。

環保署進一步說明，該公司被追繳總金額3.2億餘元，雖然低於歷年最高的3.5億元，但總金額也算是名列前茅，也提醒業者，不要心存僥倖心態及從中獲取不法利益，環保署將持續建立與各地方檢察署合作模式，並適時與國稅單位合作，共同持續維持繳費公平性，若民眾發現不法可透過傳真、書面郵寄或至環保署回收基管會現場檢舉。