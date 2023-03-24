光靠「久坐」爽賺10萬？！首屆「久坐Style大賽」冠軍獎金在線等

▲手刀報名久坐Style大賽，久坐冠軍可獲得獎金10萬元。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

天生我材必有用，平時能坐就不站、自稱耍廢大王卻只能隱身在民間的你，展現「久坐」好身手的機會終於來了！由恆隆行主辦的「久坐Style大賽」4/23即將在三創生活園區八德中心廣場舉行，只要成為「久坐王」即可抱走10萬元大獎，還不快手刀報名，很有可能第一屆「久坐大王」就是你！

久坐Style大賽線上報名點此去



久坐大賽過3關獎10萬！也有30分鐘體驗賽小試身手

平時常碎念自己上班久坐一整天，全身痠痛的「職業久坐族」，還不快把自己天天練功的好本領秀出來！只要持有中華民國永久居留權且比賽時年滿18歲者（民國94年4月23日前出生者），四肢健全且身心狀況良好者，透過線上完成報名並繳交500元報名費就能參加「久坐Style大賽」，不只可以角逐10萬獎金與各階段完賽好禮，還有參賽禮可以領喔！

第一屆「久坐Style大賽」分為三階段，採總獎金10萬元淘汰制，參賽者需按照官方認定標準坐姿進行，參賽者每完成一階段可獲得乙份完賽禮，包含500元恆隆行電子禮券、Style Standard美姿調整椅-輕便款及Style Recovery Pole等，主辦單位也將提供Style SMART美姿調整椅助攻，為參賽者舒壓打氣，比賽期間只要是不影響標準坐姿的前提下，想要看書、畫畫甚至打毛線都OK，盡情發揮你的久坐專長。

即使不正式參賽，4/23比賽現場也準備體驗賽活動，年滿18歲皆可免費參加30分鐘體驗賽，按照官方認定標準坐姿完成體驗即可獲得200元恆隆行電子禮券；即使無法到場參賽的網友，也可以透過按讚預測久坐人氣冠軍，成為線上加油團！

現場還用心邀請專業物理治療師開講，上午分享坐姿不良帶來的危害並教你怎麼坐才正確，下午教你坐式伸展操等滿滿乾貨級的內容，讓大家了解良好坐姿對身體的幫助及重要性！聽聽專家分享，幫你坐得健康又安心！

久坐Style大賽線上報名點此去

Style日本專業技術！透過腰臀腿三點支撐設計實現理想的S型姿勢

▲日本護脊保健專家大藤武治先生。

事實上，久坐不是罪，不良姿勢才是健康的大敵！日本護脊保健專家大藤武治先生說明，「正確的姿勢是通過正確調整及保持坐姿而產生的」，不良姿勢可能會導致肩部、腰部負擔過大，對身體健康帶來不良影響。

日本知名護脊椅品牌Style，作為深受日本消費者信頼的姿勢護理品牌累積銷售破300萬台，採用獨家腰臀腿三點支撐，從腰背減壓的角度出發，輔助引導正確坐姿。以流暢的流線型設計重現按摩師的雙手，承托支撐腰部，並透過特殊角度設計，幫助臀部直立穩定，再加上人體工學座面，幫助分散體壓。

▲Style日本新型態塑形護脊椅採用獨家腰臀腿三點支撐，從腰背減壓的角度出發，輔助引導正確坐姿。

簡單優雅的日式設計更適合在各種室內空間使用，不論你是長時間使用電腦工作的上班族、久坐書桌前的學生或因姿勢不良容易肩頸腰部負擔較大的人，都可以透過Style日本新型態塑形護脊椅來實現理想、健康的S型姿勢。

人生既然無法避免「久坐」，只有坦然地面對才是最好的方法，由於每個人的身型與需求皆不同，建議可以實際試坐Style護脊椅，把握「久坐Style大賽」活動會場設有的體驗專區好好體驗，找到你的「久坐神隊友」，從此安心愉快地與久坐共存。

官網： https://www.tw-style.com

FB：https://www.facebook.com/style.taiwan.official

IG： https://www.instagram.com/style.taiwan

久坐Style大賽線上報名點此去

▲日式美學簡約設計，適合在各種室內空間使用。