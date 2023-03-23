對流胞排排站　「颮線」引8級強風灌進台北！明起中北部先轉雨

▲春季常見的劇烈天氣系統「颮線」出現了。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布強風特報，今(23)日14時至15時左右基隆北海岸及大臺北地區有較強陣風，台北市不少民眾目擊強風。氣象專家解釋，這種情況為春季常見的劇烈天氣系統「颮線」，明天隨著鋒面接近台灣，台灣中北部地區降雨的機會就會陸續提高。

氣象局預報員趙竑表示，因為鋒面接近北部海面，鋒面前緣有中小尺度的系統發展，常會伴隨較強降雨或強陣風，這一波的降雨侷限在海上，強風則主要發生在大台北地區，不過這類天氣系統生命週期短，現在風力已慢慢轉小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣北方海面對流發展很旺盛，下午看起來似乎有強降雨下衝的外流(outflow)進入北台灣，外流前緣看得到有排列成線狀的小對流胞。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

臉書粉專天氣風險指出，目前在福建外海到台灣北部海面有旺盛對流系統發展，雖然對流發展離台灣陸地有一段距離，並沒有直接移入台灣造成降雨，但是強對流伴隨大量降雨形成的外流西北風下午灌入台北盆地，台北市陣風一度達到8級，也造成了部分路樹倒塌的情況。

天氣風險表示，外流的前緣同時可以看到有颮線系統發展，明天之後，隨著鋒面接近台灣，台灣中北部地區降雨的機會就會陸續提高。

天氣職人吳聖宇則表示，今天台灣北方海面對流發展很旺盛，下午看起來似乎有強降雨下衝的外流(outflow)進入北台灣，外流前緣看得到有排列成線狀的小對流胞，有點像是颮線(squall line)的東西，外流的西北風灌入桃園、台北，帶來強陣風，台北市區的陣風甚至一度來到8級，又到了開始有對流發展的季節，後續變化值得留意。