快變天了！北市怪風吹倒路樹　氣象局發「強風特報」曝主因

▲鋒面逐漸接近，北部、宜蘭降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

因鋒面逐漸接近，中央氣象局發布強風特報，今(23)日14時至15時左右基隆北海岸及大臺北地區有較強陣風。北部有民眾目睹強風吹下鐵片，樹木也搖晃劇烈。不過氣象局表示，目前北部的風力已逐漸轉小。

藝人林雨葶今天錄下窗外突然颳起一陣大風的影片，可見矮樹搖晃得相當厲害，還有一陣很大聲的碰撞聲，有網友發現因為這陣超大的強風，把松德路上的樹吹斷，壓到至少7台機車，而且原本一台賓士車停在旁邊，該台賓士車駕駛一開走樹就倒下來，「大風好比颱風之前，颱風也沒這麼誇張。」

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▲林雨葶拍下住處外突然颳一陣很大的怪風，樹搖擺得相當厲害。（圖／翻攝自Instagram／ashlly517）

氣象局預報員趙竑表示，因為鋒面接近北部海面，鋒面前緣有中小尺度的系統發展，常會伴隨較強降雨或強陣風，這一波的降雨侷限在海上，強風則主要發生在大台北地區，不過這類天氣系統生命週期短，現在風力已慢慢轉小。

氣象局預報員劉沛滕表示，明日鋒面略微通過北邊，北部、宜蘭、花蓮有局部降雨，中部零星降雨，不過降雨時間短。周末兩天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，降雨最為全面，預計在台南以北、東半部、各地山區都會有雨，尤其北部山區雨勢最明顯。

▲▼大台北地區颳起一陣怪風，引發網友討論。（圖／翻攝信義區三兩事）