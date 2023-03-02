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社會 社會焦點 保障人權

台中海線強風狂吹...特斯拉車門「凹一大洞」　車商曝可能原因

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

▲一名女特斯拉車主，將車輛停放梧棲區時，因風勢強勁車門被吹凹。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中海線冬季風勢強勁，每當東北季風到來，鷹架、看板倒塌等災情傳出時有所聞。有網友在臉書特斯拉社團發文指出，她將愛車停放在梧棲區童綜合醫院大樓前，突然颳起一陣強風，使盡力氣拉住車門聽到「啪」一聲，返家後竟發現車門板金被風吹凹一個洞，原廠估價車門換新約6萬元，讓該網友相當心疼。

一名女網友在臉書社團「ESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」發文表示，她日前駕駛特斯拉，將車停放在台中市梧棲區童綜合醫院大樓門前，忽然一陣大風，「用盡力氣還是拉不住，只聽到啪的一聲」，回家後，才發現車門鈑金已經凹陷。

女網友懊惱地說，沒想到只因為一陣風就變成這樣，「保了乙式，不明車損也沒賠，只能鼻子摸著認賠」，回原廠估價，需要整片門換掉6萬1000元。

台中蘇姓車商指出，這種情況非常少見，只會發生在風勢強勁的地區，而造成車門凹陷的原因可能有兩種，其一為開車門時若風力過大，導致固定車門轉軸拉桿的部分與鈑件固定處產生反褶痕，就有可能讓車門凹陷；其二，風勢將整扇車門吹到大角度，直接頂到葉子板，車門與葉子板相撞，也有可能將車門撞凹。

針對此案，童綜合2日表示，有消息指出有特斯拉車主在梧棲遭遇強風而導致車門凹陷，呈現出海線強風的厲害並引起討論。

童綜合醫院為了照顧病人與家屬就醫安全與便利，也祭出防強風措施，特地在梧棲院區地下四樓設置了「臨時接送區」，30分鐘內進出免費，服務行動不便或老人家可以在室內上下車，避免天寒或強風吹襲造成的困擾。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，梧棲因為冬季時東北季風對流旺盛，所以會出現強風情況，醫院為了體貼與方便民眾就醫，設置了30鐘內免費進出的「臨時接送區」，並且也在接送區放置了多台輪椅，讓有需求的民眾能夠舒適的就醫，尤其對於行動不便的患者或高齡長者更希望能提供協助，但也呼籲沒有迫切需求的民眾就不用使用，避免耽擱真正有需要的病人就醫。

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