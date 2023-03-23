吳鳳科大校友會公益捐血活動　師生、校友與社區民眾齊響應

▲ 吳鳳科技大學校友會舉辦公益捐血活動 。（圖／吳鳳大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學校友會於3月23日(星期四)舉辦公益捐血活動，師生、校友與社區民眾捲起袖子，發揮愛心、捐出熱血，發揚熱心助人之精神，一起響應健康捐血活動。

捐血活動自上午10時起至下午17時結束，校內師生發揮做公益、愛心不落人後的精神，也吸引許多熱心民眾前來共襄盛舉，為解決血荒貢獻一份心力。活動當天完成捐血者即贈：千葉火鍋399元扺用券、再耕園手工餅乾1盒、鬆餅、蔥餅、飲料及精美手提袋(送完為止)。本次捐血活動經費全由校友會贊助支應，並向嘉義基督教醫院附設再耕園咖啡庇護工場購買手工餅乾送給捐血者，更感謝千葉火鍋李昆霖董事長、校友會蔡坤霖理事長贊助千葉火鍋399元抵用券，共同響應本次的捐血活動。

除了響應捐血活動外，吳鳳科大校友會為善不落人後，為提供學弟妹更好的學習環境，每年由吳鳳科大校友會發起自發性的募捐，募得款項以圓夢基金名義提供給有需要的學弟妹，讓他們可以安心就學；並在校慶大會上將獎金送出，讓學弟妹可以無後顧之憂，努力向學專心學習。

吳鳳科技大學蟬聯技職之光10連霸，共有2名同學榮獲教育部「技職傑出證照達人獎」，分別是餐旅管理系研究所林芬芬及電機工程系陳奕霖獲獎，校友會的學長姐也特地頒發每人2萬元獎學金及獎盃1座以資鼓勵，期許每一屆都有學弟妹為學校爭取殊榮，作為學習對象及榜樣。

此次捐血活動，讓校園充滿助人為樂的氛圍，也展現出學子熱忱的年輕本質。師生們體會到「捐血救人」的意義。這項活動已邁入第5年，吳鳳科技大學校友會期盼這項活動能夠永續的推展，而且一年做得比一年更好，有更多的人繼續發揚「捐血一袋，救人一命」的精神，讓愛心持續不斷散播到社會的每個角落。