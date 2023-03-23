友邦和陸建交故意選在我總統出訪時？　馬英九任內也曾遇到

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

友邦宏都拉斯傳出將選在總統蔡英文3月29日至4月7日出訪期間與中國大陸建交，而這也不是我外交史上頭一遭。前總統馬英九任內出訪貝里斯期間，也曾遇到類似狀況。當時前友邦甘比亞突宣布與中國大陸再度復交，人在海外的馬英九則與府院高層越洋連線決定向陸方表達不滿。

過去甘比亞是少數承認中華民國的非洲國家之一，1968年和台灣建交，後來因政府變動因素斷交，到了1995年又重新建交，2013年11月14日片面與我終止外交關係，但未與中國大陸建交。

時任甘比亞總統的賈梅(Yahya Jammeh)指出，基於國家戰略利益和台灣斷交，雖然兩國結束外交關係，但該國仍希望和台灣人民保持友誼。

我涉外人士透露，賈梅在宣布這項重大決定前，已事先發函給中華民國駐甘比亞大使館，內容提到「覺得台灣已經不需要我們了」。

而在馬英九2016年卸任前，再度出訪，於3月13日至19日飛往中南美洲進行「久安專案」，拜訪瓜地馬拉、貝里斯等國，行程過境美國西岸休士頓、洛杉磯，甘比亞就選在這段時間，宣布與中國大陸建立外交關係。

有關宏都拉斯與我邦誼生變，外交部長吳釗燮23日表示，看起來挑在蔡英文出訪的時間點並非巧合，而是經過精心的安排，另也強調，宏國的狀況都有掌握，「前幾天我們的大使才見到他們的外交部長」。