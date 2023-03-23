　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Toyz開庭求「想移民來台」！　鄉民一面倒酸爆：台灣根本犯罪天堂

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

▲Toyz透露有移民台灣的打算。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

記者朱祖儀／綜合報導

網路遊戲實況主Toyz（劉偉健）先前因販賣大麻煙彈遭判刑4年2月，劉上訴二審，20日向法官請求解除出境、出海限制，還說有「移民台灣」的打算。此消息一出隨即掀起鄉民熱議，但幾乎一面倒被酸爆，「在共產黨底下販毒看看」、「台灣根本犯罪天堂」、「我們不歡迎罪犯喔」。

劉偉健20日上午出庭台中高等法院，向法官請求，因17歲就來台工作，相關工作證照都已經過期，但無法以代辦方式處理，因此希望法官讓他返回香港重辦。他也說法官可能會審酌他有逃亡可能，但自己從事網紅工作，粉絲都在台灣，逃亡其實是最不利的，甚至有辦理移民台灣的計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，檢方表示反對，認為劉偉健並非本國人，已被判決有罪，為能擔保後續審理順利，有必要限制他出境、出海。目前結果仍須等待台中高分院核定結果。

有網友看到消息後，就以「Toyz：希望申請移民來台灣」在PTT為題發文，表示Toyz說想要申請移民到台灣，「原來Toyz這麼喜歡台灣，這是真的嗎？會相信的都是那些人？」

文章曝光後，吸引許多人回應狂酸「台灣罪犯還不夠多嗎」、「販毒仔還是回香港吧」、「台灣人的錢實在是太好騙了」、「台灣不需要毒販，滾回去送中」、「在台灣有判刑前科，應該移不了民吧」、「也只有台灣人才對毒販縱容，根本犯罪天堂」、「毒販可以滾出台灣嗎」、「台灣不歡迎垃圾，除了垃圾都可以移民」、「限制出境不是正好讓你好好待在台灣嗎」、「台灣的垃圾掩埋場快滿了，不缺」、「在台灣爽撈錢 ，了不起關個幾年出來又是一條活龍，回香港他才是真的完蛋」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友討論。（圖／翻攝自PTT）

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／台中1歲女嬰昏迷24天身亡　保母慘了
AI出新歌還報金曲獎！　文化部：跟全人類一樣還在震撼中
快訊／首批登記民眾　最快4月6日可領6千
暴跌10°C！　周末雨彈轟炸「全台發綠」
快訊／常態化動滋券！　165萬人每年爽領500元
油罐車爆炸驚人畫面曝！　「整排防眩板」全燒熔
好市多1卡可帶2人　他帶爸媽被擋！會員曝1狀況：會變嚴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子到職驚覺1事崩潰「想逃走了」！全場羨炸：你身在福中不知福

新北高中義賣過期畢業紀念冊　每本200元「校友搶購」

陳珊妮讓AI唱新歌還打算報金曲！文化部：跟全人類一樣還在震撼中

ChatGPT夯！北科大攜手微軟舉辦工作坊　一天內報名額滿

暴跌10°C！明起4天雨區越來越大　周末雨彈轟炸「全台發綠」

清明連假首日國道南下「比春節更塞」　替代路線、好走時段出爐

谷阿莫回應「飯店爬窗」衝突　錄到櫃台人員這句話！影片曝光

戴耳機、耳塞12小時！他耳內突「啵一聲」流血　網嚇：也戴太久了

BLACKPINK黃牛票喊到百萬！文化部：公部門經營二手平台有難度

清明連假限定！　林務局14座森林遊樂區「12歲以下免費入園」

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

燒金紙突颳起龍捲風　神蹟顯靈→煙囪效應

妹子到職驚覺1事崩潰「想逃走了」！全場羨炸：你身在福中不知福

新北高中義賣過期畢業紀念冊　每本200元「校友搶購」

陳珊妮讓AI唱新歌還打算報金曲！文化部：跟全人類一樣還在震撼中

ChatGPT夯！北科大攜手微軟舉辦工作坊　一天內報名額滿

暴跌10°C！明起4天雨區越來越大　周末雨彈轟炸「全台發綠」

清明連假首日國道南下「比春節更塞」　替代路線、好走時段出爐

谷阿莫回應「飯店爬窗」衝突　錄到櫃台人員這句話！影片曝光

戴耳機、耳塞12小時！他耳內突「啵一聲」流血　網嚇：也戴太久了

BLACKPINK黃牛票喊到百萬！文化部：公部門經營二手平台有難度

清明連假限定！　林務局14座森林遊樂區「12歲以下免費入園」

提早開行人綠燈！北市4階段實施　月底完成24校、明年拚八橫八縱

妹子到職驚覺1事崩潰「想逃走了」！全場羨炸：你身在福中不知福

曾爆憂「台灣有事」喊撤　外媒：日商Jera確定要賣海鼎股權

防堵柬埔寨「豬仔」！政院修正人口販運法　「未遂犯也可重判7年」

快訊／1歲女嬰昏迷24天不治...驚見「受虐性腦傷」　惡保母慘了

大陸控美艦「非法闖入西沙領海」　南部戰區：跟蹤監視並警告驅離

iOS 17估6月亮相　外媒曝因為這原因「更新比預期少」

「原住民族健康法」草案送立院審議　衛福部：消弭醫療照護不均

怒嗆楚奧特「只會被三振」　知名主持人逆風言論慘遭炎上

警查獲T65K2步槍來源曝　軍武粉專版主：自家作品一看就知道

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

生活熱門新聞

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

今變天！　春雷將響「全台有雨」

飛日本1999元！虎航優惠10:00開賣

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

英作家遊台灣見1幕喊：荒謬　最愛台南

3人「感冒」看診　醫追問喊：太壞！大黑數時代

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

快訊／05：51規模4.6地震！　最大震度3級

他籲「這期間」別去日本　網點頭：再不做功課啊

雨擴全台！　這2天「下更大」

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

更多熱門

相關新聞

美眾院通過涉台法案　求廢除美台交往限制

美眾院通過涉台法案　求廢除美台交往限制

美國聯邦眾議院今天高票通過一部涉台法案，要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，確保準則有助深化及強化美台雙邊關係，同時尋求廢除美台交往自我限制的機會。

英作家遊台灣見1幕喊：荒謬　最愛台南

英作家遊台灣見1幕喊：荒謬　最愛台南

歐美學者：須讓中國確信犯台遠不符成本效益

歐美學者：須讓中國確信犯台遠不符成本效益

宏都拉斯否認向台要760億金援　稱債務再融資

宏都拉斯否認向台要760億金援　稱債務再融資

美國務卿：共軍2027年前將具備犯台能力

美國務卿：共軍2027年前將具備犯台能力

關鍵字：

Toyz販毒開庭移民台灣

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

快訊／篠田麻里子宣布離婚

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面