Toyz開庭求「想移民來台」！　鄉民一面倒酸爆：台灣根本犯罪天堂

▲Toyz透露有移民台灣的打算。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

記者朱祖儀／綜合報導

網路遊戲實況主Toyz（劉偉健）先前因販賣大麻煙彈遭判刑4年2月，劉上訴二審，20日向法官請求解除出境、出海限制，還說有「移民台灣」的打算。此消息一出隨即掀起鄉民熱議，但幾乎一面倒被酸爆，「在共產黨底下販毒看看」、「台灣根本犯罪天堂」、「我們不歡迎罪犯喔」。

劉偉健20日上午出庭台中高等法院，向法官請求，因17歲就來台工作，相關工作證照都已經過期，但無法以代辦方式處理，因此希望法官讓他返回香港重辦。他也說法官可能會審酌他有逃亡可能，但自己從事網紅工作，粉絲都在台灣，逃亡其實是最不利的，甚至有辦理移民台灣的計畫。

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對此，檢方表示反對，認為劉偉健並非本國人，已被判決有罪，為能擔保後續審理順利，有必要限制他出境、出海。目前結果仍須等待台中高分院核定結果。

有網友看到消息後，就以「Toyz：希望申請移民來台灣」在PTT為題發文，表示Toyz說想要申請移民到台灣，「原來Toyz這麼喜歡台灣，這是真的嗎？會相信的都是那些人？」

文章曝光後，吸引許多人回應狂酸「台灣罪犯還不夠多嗎」、「販毒仔還是回香港吧」、「台灣人的錢實在是太好騙了」、「台灣不需要毒販，滾回去送中」、「在台灣有判刑前科，應該移不了民吧」、「也只有台灣人才對毒販縱容，根本犯罪天堂」、「毒販可以滾出台灣嗎」、「台灣不歡迎垃圾，除了垃圾都可以移民」、「限制出境不是正好讓你好好待在台灣嗎」、「台灣的垃圾掩埋場快滿了，不缺」、「在台灣爽撈錢 ，了不起關個幾年出來又是一條活龍，回香港他才是真的完蛋」。

▲▼網友討論。（圖／翻攝自PTT）