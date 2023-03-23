傳宏國擬在蔡英文出訪期間斷交　吳釗燮：時間點看起來精心安排

▲吳釗燮23日到立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

友邦宏都拉斯恐與中國建交，傳時間點可能在總統蔡英文3月29日至4月7日出訪期間。外交部長吳釗燮今（23日）表示，看起來時間點並非巧合，而是經過精心的安排。另外，吳釗燮今在立法院答詢時未否認宏國向我方索求24.4億美元（約743.71億新台幣）一事，並坦言這是總統蔡英文這次出訪未安排宏國的因素之一。

吳釗燮23日上午到立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢。民進黨立委劉世芳質詢時，針對我國與宏都拉斯邦誼生變、蔡英文出訪，詢問吳釗燮，會否認為時間點是故意處理成這樣？包括前總統馬英九要去中國是一樣的？吳釗燮指出，馬英九不是他的業管範圍，但有關宏都拉斯狀況，看起來時間點並非巧合，而是經過精心的安排。

由於媒體報導宏都拉斯13日日寫信向索求近25億美元，國民黨立委陳以信質詢時，提及吳釗燮21日在立法院接受他質詢時，表示這次蔡英文沒去宏都拉斯的原因是因為時間限制，不是宏國大開獅口。吳釗燮坦言，這次沒有安排去宏都拉斯是有眾多原因，「這個是其中一個」。

陳以信再問，沒有空去，現在為什麼變成大開金口不敢去？吳釗燮說，這是其中一個因素，他並沒有要對國會說謊的意思。