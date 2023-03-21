　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

▲工作,職場,理財,上班,效率,賺錢,致富。（圖／取自免費圖庫Stock Snap）

▲員工上班一半病發身亡，沒想到老闆竟私吞賠償金。（示意圖／免費圖庫Stock Snap）

記者柯振中／綜合報導

河南省洛陽市一名丁姓男子上班的過程中因為突發疾病導致身亡，由於生前有保險，老闆於是向丁男家屬討要了身分證、戶口名簿、病例及死亡證明等資料，協助申請死亡賠償金，沒想到事後竟私吞90萬元（人民幣，下同，約新台幣400萬元）、只給家屬9萬元（約新台幣40萬元）打發，事後家屬發現，也氣得報警處理。

綜合陸媒報導，丁姓男子在河南洛陽某公司任職，先前上班過程中，意外因為疾病導致身亡，讓家人感到十分錯愕，不曉得該如何面對噩耗。事後，田姓老闆則出言安慰，同時告知丁男一家，能夠幫忙申請保險理賠，於是討要戶口名簿、身分證、病例及死亡證明等資料。

▼丁男工作中意外發病身亡，老闆竟然私吞90萬元賠償金。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到，田姓老闆過程中心生歹念，找來另外一名同夥，一起繳交偽造資料給保險公司，最後拿到100萬元（約新台幣444萬元）死亡賠償。田姓老闆拿到以後，則告知家屬「未投保成功」，因此只給了9萬元（約新台幣40萬元）賠償，另外還有支付喪葬等費用，其餘的90萬則是全部私吞。

後來丁男的弟弟聽到消息，被告知「哥哥的死亡賠償款已撥款」，才發現事情不對勁，跑到警局報案，全案才曝光。

警方調查後發現，田姓老闆過程中偽造了許多資料，包含家屬的簽收證明、簽名，以及死者家屬的款項賠付協議，保險公司也因此撥款，確定是典型的保險詐騙案，於是將田姓老闆抓捕，剩餘的款項也已全數追回。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／吳姍儒生了！　曬母子同框照
黑男穩交混血女友4年！　突曝「結婚計劃」
老公突心臟不適送醫　黃小柔病床邊大哭
北市「蜘蛛女」爬5樓屋頂種地瓜葉　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

商總許舒博北京見國台辦　 促農產品、食品加速開放

上酒店點小姐！正妹現身他「驚為天人」　網笑：退休前最後一單

殺妻分屍「沖馬桶」還裝傻受訪　狠男被處死前曾淚喊：愛她也恨她

女直播主訝異嫖客「尺寸變來變去」！一開燈…驚見1人付錢4男上陣

蔡英文出訪擬過境美國　陸：反對台灣領導人竄美「已提嚴正交涉」

「借來的手機」被老師沒收　陸高中生「衝出寢室」墜樓亡

貓熊「寶新」死亡被疑蓋牌！官方跳針回「沒有確切消息」惹眾怒

只停幾小時！他收「57萬天價停車費」嚇壞：車子才買16萬

68歲奶奶網戀「陸劇男神」　瞞子女「上街撿回收」狂刷13萬禮物

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

葡萄一串35萬元瞬掃光　「隱藏版中霸天」超市抓準在地人胃口

員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

商總許舒博北京見國台辦　 促農產品、食品加速開放

上酒店點小姐！正妹現身他「驚為天人」　網笑：退休前最後一單

殺妻分屍「沖馬桶」還裝傻受訪　狠男被處死前曾淚喊：愛她也恨她

女直播主訝異嫖客「尺寸變來變去」！一開燈…驚見1人付錢4男上陣

蔡英文出訪擬過境美國　陸：反對台灣領導人竄美「已提嚴正交涉」

「借來的手機」被老師沒收　陸高中生「衝出寢室」墜樓亡

貓熊「寶新」死亡被疑蓋牌！官方跳針回「沒有確切消息」惹眾怒

只停幾小時！他收「57萬天價停車費」嚇壞：車子才買16萬

68歲奶奶網戀「陸劇男神」　瞞子女「上街撿回收」狂刷13萬禮物

幫正妹女友按摩！「整片痘痘田」搓出一堆泥　洗鴛鴦浴更衝擊

張震嶽部落「抱妞照」曝光！　超萌模樣吸16萬粉絲狂讚

Jennie、V傳熱戀後首度同框！　現身演唱會「坐同一排」畫面曝光

台大女宿「天花板崩落」砸傷2人！女學生嚇到靠牆　台大回應了

八軍團官兵見義勇為　遇突發車禍協助救人扶傷好暖心

快訊／吳姍儒生了！　順利生下男寶寶「母子同框照曝光」

天母阿嬤用生命在種菜！蹲5層樓高遮雨棚　本尊現身親曝原因

員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

粉餅一上臉就斑駁卡粉？保養完、補妝前多做這一步，底妝服貼宛如媽生好皮

快訊／大型吊車自撞護欄畫面曝　2人送醫...內科下班車潮打結

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

一畢業年薪400萬！新華為天才少年是26歲網紅

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

打呼被送醫…3歲童鼻內手術後變腦癱

習近平：烏克蘭危機中方秉持客觀立場

上市公司主管怒斥員工…慘被降級清潔工

昆山連辦3場活動　促兩岸青年交心

兒屍體被媳藏冰櫃　公婆不知情陪她過中秋

入住飯店41樓…小情侶裸體開窗赫見洗窗工人

網戀女友1年多　他陸續轉35萬元

上酒店點小姐！正妹現身他「驚為天人」

殺妻分屍「沖馬桶」　狠男今被處死

他交往一年的女友　竟是「兄弟老婆」

只停幾小時！他收「57萬停車費」嚇壞：車才16萬

東航墜機周年　陸通報：事故複雜、罕見

更多熱門

相關新聞

為了高薪進長榮！老鳥卻喊「今年沒有年終」

為了高薪進長榮！老鳥卻喊「今年沒有年終」

受疫情影響，海運景氣前2年大好，需求攀升獲利亮眼，員工薪資也跟著水漲船高，長榮海運（2603）甚至給出45個月的年終獎金，羨煞許多人，就有員工指出，剛加入長榮海運不到一年，很期待可以領到大包年終獎金，沒想到學長姐卻說「今年可能沒有了」，貼文底下不少內行人也點頭，「疫情紅利結束了」。

傳產徵工程師　工作內容「通吃文理組」她曝薪資開嗆

傳產徵工程師　工作內容「通吃文理組」她曝薪資開嗆

女同事上班盯盤、滑手機「爽領萬元加班費」他氣炸

女同事上班盯盤、滑手機「爽領萬元加班費」他氣炸

台鐵明年公司化！工會憂3千人優退離　交長稱不擔心「沒那麼多」

台鐵明年公司化！工會憂3千人優退離　交長稱不擔心「沒那麼多」

徵人顧廟「時薪80元、月休3天」遭轟！真相曝

徵人顧廟「時薪80元、月休3天」遭轟！真相曝

關鍵字：

員工上班工作職業災害死亡賠償

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面