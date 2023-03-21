員工上班一半病發身亡！老闆私吞「400萬死亡賠償」…40萬打發家屬

▲員工上班一半病發身亡，沒想到老闆竟私吞賠償金。（示意圖／免費圖庫Stock Snap）



記者柯振中／綜合報導

河南省洛陽市一名丁姓男子上班的過程中因為突發疾病導致身亡，由於生前有保險，老闆於是向丁男家屬討要了身分證、戶口名簿、病例及死亡證明等資料，協助申請死亡賠償金，沒想到事後竟私吞90萬元（人民幣，下同，約新台幣400萬元）、只給家屬9萬元（約新台幣40萬元）打發，事後家屬發現，也氣得報警處理。

綜合陸媒報導，丁姓男子在河南洛陽某公司任職，先前上班過程中，意外因為疾病導致身亡，讓家人感到十分錯愕，不曉得該如何面對噩耗。事後，田姓老闆則出言安慰，同時告知丁男一家，能夠幫忙申請保險理賠，於是討要戶口名簿、身分證、病例及死亡證明等資料。

▼丁男工作中意外發病身亡，老闆竟然私吞90萬元賠償金。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



沒想到，田姓老闆過程中心生歹念，找來另外一名同夥，一起繳交偽造資料給保險公司，最後拿到100萬元（約新台幣444萬元）死亡賠償。田姓老闆拿到以後，則告知家屬「未投保成功」，因此只給了9萬元（約新台幣40萬元）賠償，另外還有支付喪葬等費用，其餘的90萬則是全部私吞。

後來丁男的弟弟聽到消息，被告知「哥哥的死亡賠償款已撥款」，才發現事情不對勁，跑到警局報案，全案才曝光。

警方調查後發現，田姓老闆過程中偽造了許多資料，包含家屬的簽收證明、簽名，以及死者家屬的款項賠付協議，保險公司也因此撥款，確定是典型的保險詐騙案，於是將田姓老闆抓捕，剩餘的款項也已全數追回。