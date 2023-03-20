快訊／看完BLACKPINK...北上遇「10車連環撞」　2hrs卡死國道一號

▲國道1號北上發生10車連環撞事故。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許凱彰、閔文昱／彰化報導

高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號彰化北上204.3k 20日凌晨1時15分發生1大客車、1聯結車、3大貨車、5小客車共10車追撞事故，散落物占用全線車道，回堵1k。10車連環車禍造成多車嚴重毀損，彰化段北上埔鹽系統至彰化戰備跑道段幾乎全塞住。

一名楊姓網友向《ETtoday東森新媒體》記者表示，19日晚間參加完高雄BLACKPINK演唱會，吃個飯後準備北上回台中，沒想到遇到10車連環撞，塞車從20日凌晨1:20左右開始塞至3點多，已經塞車近2小時，現場塞車的人都熄火繼續等。據了解，在車禍中多數的傷患已經救出，目前還等待現場散落物的排除。

▲國道1號連環撞，塞車回堵。（圖／翻攝自國道即時影像）

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長。

有目擊者在「爆料公社」指出，當時為一輛轎車翻車，後方車輛見狀後紛紛亮起警示燈，但一輛大車疑似反應不及，追撞多車導致事故發生；自1時15分開始，至3時40分左右事故仍未完全排除。

▼現場狀況相當混亂，散落物占用全線車道。（圖／翻攝自爆料公社）