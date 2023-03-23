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易遭霸凌4因素！　美女醫「曾被堵過」：忍了會更糟

（圖／翻攝「許書華醫師 陪妳寫日記 」臉書）

▲許書華認為，被害者務必看重自己，勿讓惡人軟土深掘。 （圖／翻攝「許書華醫師 陪妳寫日記 」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

美女醫師許書華分享自己小學曾被大姐「堵過」，她以過來人的經驗認為，容易成為被霸凌者的4因素，包括「運氣不好」、「擁有霸凌者想要的東西」、「讓人覺得容易欺負」、「默默忍受不當對待，將主導權拱手讓人。」她強調，所以有些事，忍了會更糟。

許書華近日在「許書華醫師 陪妳寫日記」臉書提到，你有被霸凌過嗎？《黑暗榮耀》兩季迅速完食，大快人心！女主人生因霸凌陷入黑暗絕望，於是她傾注整個人生行復仇大計，以牙還牙，以眼還眼，「觀眾看得血脈噴張，因為我們所處的日常，實非善惡終有報。」

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許書華回憶，「國小我也被堵過，當時年長我幾歲的大姐和她的朋友，有一段時間放學後，常在司令台旁圍著我企圖『教育』：『不要以為妳功課好、皮膚好就可以囂張ㄟ』！一群人圍著，警告的語氣，然後拍打、撮我的臉恐嚇著。」

許書華說，「人生第一次被堵被霸凌時，我的反應為何？我在想為什麼？我惹到她什麼？功課好、皮膚好錯了嗎？是因為她臉上有雀斑所以不爽我嗎？這大概是最典型的受害者反應：你以為你做錯什麼事？但其實關你什麼事？」

許書華認為，霸凌者可能是絕對的惡，可能有反社會或自戀型人格，但常常也是「真正的弱者」，因無法擺平自己內心的恐懼、自卑，而以威壓、控制、傷害他人的方式想彰顯自己的力量，實在令人不齒。

▼《黑暗榮耀》講述校園霸凌劇情。（圖／Netflix提供）

▲▼女兒遭霸凌？　《黑暗榮耀》編劇狠嗆：我有錢，把加害者拖入地獄。（圖／Netflix提供）

許書華表示，這事件沒有持續延燒，可能覺得她不好欺負，「我也忘記我有沒有告訴老師、媽媽，只記得幾年過後，大姐特別聯絡上我，為她小時候的錯誤道歉。」

許書華指出，在現實環境，霸凌事件種類多元，且從小到老都可能遇到，無論肢體、言語、關係、網路、性、身體心理的到處都是，從小孩到成年人各階段都有霸凌的痕跡。

許書華提到，以「關係霸凌」來說，小學生就大家手牽手集體去上廁所，留你一個人；青少年就校園電影常演的，盲從者圍著女王蜂，排擠他們眼中的怪人；長大職場還是這套，主管帶頭孤立某不中意員工，意圖塑造其不合群孤立假象逼走人家。

「不懂尊重的人，長再大也學不會。」許書華認為，霸凌者沒付出過代價，事事皆以傷害別人的方式解決，或得到滿足，當然就食髓知味；至於成為被攻擊的目標，請注意常見有幾個因素，可能是運氣不好，或擁有霸凌者想要的東西，可能是讓人覺得容易欺負。

許書華強調，但最重要的一個因素是，「默默忍受不當對待，將主導權拱手讓人」，被害者務必看重自己，勿讓惡人軟土深掘，不然在這個人吃人的世界，憋著委屈，還真是「不弄你，弄誰？」

「我對霸凌事件相當敏感也深惡痛絕！」許書華說，無論什麼身分地位、鈔票厚薄，誰都沒有權利任意侵犯、傷害、剝奪別人的身心，再冷，也不該拿別人的血來暖自己，否則請付出代價。

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