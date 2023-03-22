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社會 社會焦點 保障人權

高中生遭6師長逼死　好友出面控白色恐怖...點名「這2人」沒事？

記者許權毅／台中報導

台中某公立學校傳出一名高中男學生遭6名師長、教官長期霸凌，會以搜身、翻書包對待，甚至未經調查一口咬定該生偷竊500塊，逼迫休學，最終該生疑似受不了「莫須有罪名」選擇在家中輕生。該生好友今（22）日出面受訪，痛批學校根本是「白色恐怖」，隨意對學生搜身，也說：「現在都給學務主任扛，校長躲起來，教官都沒事？」

▲▼ 。（圖／）

▲台中某公立高中生傳出遭6名師長、教官長期搜身、搜包包，甚至被指控是小偷，最終該生選擇輕生。（圖／人本基金會提供）

該生好友還原「偷錢爭議」過程，當天該生因為「跑班」到別的班級上課，結果那個班級有位同學發現500元遭竊，學校在沒有證據跟畫面佐證的情況下，只因為他「以前常常出狀況」就懷疑他偷錢。好友表示，從今天人本基金會調查的資料也可以發現，主任教官說出「如果你不承認，我會問到你承認為止」，但教官不承認此事。

▲死者父親控訴就讀高二的兒子生前遭學校惡意栽贓偷錢，兒子曾傳訊息求援法律資源。（圖／人本基金會提供）

此外，也有發生校安人員跟該生發生對峙，該生大吼「我已經說了我沒有偷錢！」該生好友表示，校方態度很強硬，認爲這是合理管教，「但是我們覺得在管教跟輔導之間，明知學生心理、家庭有狀況，應該要給予他適性的輔導跟教育方法，不要每個學生都用『相同窄』的方法去面對。」

▲死者父親今日出面全程淚崩，希望找出真相。（圖／記者游瓊華攝）

針對翻書包、搜身一事，好友說：「連警察要盤查人都要有合理性跟搜索票，就算有前科也不能隨便搜身，這樣就像是白色恐怖時期，我看你不順眼、不對勁就把你抓過來。」好友與另名同學證實，校方曾在校門口附近對死者搜身，也曾經因為懷疑該生書包有電子煙，趁考試期間、全部學生書包放在走廊上時去翻。

▲該生向朋友表示，自己被說偷錢「超生氣，學校存心想讓我被退學」。（圖／人本基金會提供）

至於學生是否有反彈遭搜身搜書包？好友表示，第一時間就有跟台中市教育局反應過，但是回文給學務處，要求主任說明後就沒有下文，這件事從去年10月就發生，11月向教育局投訴，正常來說教育局應該在5日內輔導學校成立校事會議跟調查小組，但是直到這個月（3月）19日才開，並且說27日開始調查，讓學生們認為整整遲了4個月，明顯失職。

該生好友最後痛批，這件事情也涉及教官，但最後都給學務主任扛？雖然主任本身有做錯事，且這個角色本就是不討喜，但不應該都是他扛，難道教官都沒有事？而校長也都躲起來？

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