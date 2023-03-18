丈夫違停罰單地址好熟悉　人妻一查挖出「5年綠光真相」崩潰

▲丈夫違停罰單「有詭」，人妻一查驚見綠光真相。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

新北一名人妻2003年與丈夫結婚並育有1子，不料2021年起發現丈夫總是在下班或晚上外出後失去聯繫，調查後發現丈夫竟是到公司女同事小美（化名）過夜，氣得提告2人並求償200萬元。對此，新北地方法院16日審結，判處2人須賠償人妻20萬元，全案可上訴。

根據判決書指出，人妻表示，她與丈夫2003年結婚，且育有1名未成年子女，不料2021年起發現丈夫總是在下班或晚上外出後失去聯繫，經委託徵信業者協助追查後，才得知丈夫下班後經常與公司女同事小美約會，逛街時還會挽手行走，甚至一起到小美家過夜，直到隔天清晨才離開。

人妻還主張，兩人的行為以常情推論，應已發生過無數次性行為，且她整理丈夫2018年、2019年的違停罰單時，發現其中有3張的違停地點就在小美家附近，顯見2人5年前（2018年）就開始有不正常關係，指控2人的行為嚴重侵害她的配偶權，向2人求償200萬元精神撫慰金。

▲法官認為，小美與人夫外出時，確實有牽手、挽手等親密動作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

針對指控，小美辯稱，她與人妻的老公只是一般的同事關係，偶爾下班時間較晚，兩人才會與其他同事一同聚餐，至於為何會挽著手，是因為下雨天共同撐傘所致，人夫去她家也只是討論公事，且對方也沒有「經常」留宿，兩人並無同居或發生性行為，認為人妻求償無理由。

新北地院法官認為，小美與人夫外出時，確實有牽手、挽手等親密動作，顯然逾越一般男女交往分際，且若必須討論公司事務，大可於白天在辦公處所進行，依一般經驗法則判斷，難認有特地前往同事家留宿之必要，加上2人說不出具體討論何種公事，故不採信小美辯詞，審酌後判處2人須賠償人妻20萬元，可上訴。