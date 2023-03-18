　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丈夫違停罰單地址好熟悉　人妻一查挖出「5年綠光真相」崩潰

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲丈夫違停罰單「有詭」，人妻一查驚見綠光真相。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

新北一名人妻2003年與丈夫結婚並育有1子，不料2021年起發現丈夫總是在下班或晚上外出後失去聯繫，調查後發現丈夫竟是到公司女同事小美（化名）過夜，氣得提告2人並求償200萬元。對此，新北地方法院16日審結，判處2人須賠償人妻20萬元，全案可上訴。

根據判決書指出，人妻表示，她與丈夫2003年結婚，且育有1名未成年子女，不料2021年起發現丈夫總是在下班或晚上外出後失去聯繫，經委託徵信業者協助追查後，才得知丈夫下班後經常與公司女同事小美約會，逛街時還會挽手行走，甚至一起到小美家過夜，直到隔天清晨才離開。

人妻還主張，兩人的行為以常情推論，應已發生過無數次性行為，且她整理丈夫2018年、2019年的違停罰單時，發現其中有3張的違停地點就在小美家附近，顯見2人5年前（2018年）就開始有不正常關係，指控2人的行為嚴重侵害她的配偶權，向2人求償200萬元精神撫慰金。

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法官認為，小美與人夫外出時，確實有牽手、挽手等親密動作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

針對指控，小美辯稱，她與人妻的老公只是一般的同事關係，偶爾下班時間較晚，兩人才會與其他同事一同聚餐，至於為何會挽著手，是因為下雨天共同撐傘所致，人夫去她家也只是討論公事，且對方也沒有「經常」留宿，兩人並無同居或發生性行為，認為人妻求償無理由。

新北地院法官認為，小美與人夫外出時，確實有牽手、挽手等親密動作，顯然逾越一般男女交往分際，且若必須討論公司事務，大可於白天在辦公處所進行，依一般經驗法則判斷，難認有特地前往同事家留宿之必要，加上2人說不出具體討論何種公事，故不採信小美辯詞，審酌後判處2人須賠償人妻20萬元，可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
普丁被通緝！　國際法院怒發逮捕令
張育成記錄老婆「懷孕美照」　一家四口幸福畫面曝光
大樂透1億一注獨得！獎落這縣市
撞「勞斯萊斯」要修250萬！　CRV女車主徬徨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丈夫違停罰單地址好熟悉　人妻一查挖出「5年綠光真相」崩潰

三重某建案3年死2工人…3樓露臺又起火　居民怕爆：毛毛的

快訊／台電桃園大湳變電站大火！6476戶瞬間停電1分鐘

撞「勞斯萊斯」至少修250萬　25歲CRV女車主徬徨畫面曝光

快訊／台北82歲翁撞死19歲高中生　檢方諭知5萬元交保

快訊／國3南向「2輛砂石車追撞」回堵2公里　駕駛受困腹部受傷

25歲女開CRV撞勞斯萊斯！初估維修費250萬　網驚：賠到脫褲

快訊／墜毀釀2死！鯊魚競賽機「機齡不到2年」　3方向查失事真相

快訊／墜機意外釀2死　順風發表354字聲明...強調會負起責任

逃稅1360萬裝窮求分期10年！贈房+留學被揪出　富老闆急改B計畫

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

BLACKPINK出道7年「破20項世界紀錄」　Lisa「亞洲第一」IG粉絲4年衝9000萬

韓國啦啦隊女神重磅加盟！李多慧加入Rakuten Girls

婦女信「因果論」不殺生　養百鼠爬滿牆鄰居嚇瘋

鮮蚵吃到飽只要$199！　漁港直送不限時超佛系

丈夫違停罰單地址好熟悉　人妻一查挖出「5年綠光真相」崩潰

三重某建案3年死2工人…3樓露臺又起火　居民怕爆：毛毛的

快訊／台電桃園大湳變電站大火！6476戶瞬間停電1分鐘

撞「勞斯萊斯」至少修250萬　25歲CRV女車主徬徨畫面曝光

快訊／台北82歲翁撞死19歲高中生　檢方諭知5萬元交保

快訊／國3南向「2輛砂石車追撞」回堵2公里　駕駛受困腹部受傷

25歲女開CRV撞勞斯萊斯！初估維修費250萬　網驚：賠到脫褲

快訊／墜毀釀2死！鯊魚競賽機「機齡不到2年」　3方向查失事真相

快訊／墜機意外釀2死　順風發表354字聲明...強調會負起責任

逃稅1360萬裝窮求分期10年！贈房+留學被揪出　富老闆急改B計畫

網紅包廂性侵19歲醉女！Twitch直播主「目擊過程」竟轉頭離開

李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」　把她押起來剛好而已

丈夫違停罰單地址好熟悉　人妻一查挖出「5年綠光真相」崩潰

才被爆是「炒飯正妹」幕後推手！　AV導演遛完狗「家門前遭毆打」

《TÁR 塔爾》合作薩滿巫師來台！3天慶典還有占卜、座談、市集

網瘋傳「75元爽吃海底撈」再打包零食　店家祭出新規定反制了

黑暗榮耀》宋慧喬復仇計畫一氣呵成　不到最後停不下來

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

兵庫必玩丹波筱山市！嚴選3間古民家旅宿　400年旅館還吃到牡丹鍋　

外媒：俄擬秘密計畫「顛覆摩爾多瓦」 力阻加入北約傾向西方

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

社會熱門新聞

25歲女開CRV撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

撞勞斯萊斯要修250萬　CRV女車主徬徨畫面曝光

即／台電桃園大湳變電站大火！停電影響6476戶

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

老公逼「按表操課」上床　不從半夜趕回娘家

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

三重大樓3年死2工人　露臺又起火

即／吊掛鋼筋掃到！工人墜落不治

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

即／墜機釀2死　順風發表354字聲明

女養百鼠...爬滿圍牆半夜狂叫　鄰居快瘋了

丈夫違停　罰單讓她查出綠光真相

張錫銘第20次假釋申請被駁回

更多熱門

相關新聞

疫情隔離「尪搞大同事肚子」　2女同意共享他

疫情隔離「尪搞大同事肚子」　2女同意共享他

印度一名人妻在新冠肺炎期間暫時回娘家隔離，沒想到疫情結束後發現，丈夫竟然和女同事結婚還生下一女，由於丈夫不願意與任何1人分開，2女竟然同意共侍一夫，3人互相分配時間經營婚姻生活。

抓包外遇！她曝老公身材怒嗆小三　一票歪樓

抓包外遇！她曝老公身材怒嗆小三　一票歪樓

男測DNA意外發現爸爸被綠　身世毀全家

男測DNA意外發現爸爸被綠　身世毀全家

小三偷吃人夫嬌喊：想念你的大大　妻怒吉

小三偷吃人夫嬌喊：想念你的大大　妻怒吉

全斗煥孫子爆「從小用黑錢」　繼母是不倫女星

全斗煥孫子爆「從小用黑錢」　繼母是不倫女星

關鍵字：

人妻人夫外遇

讀者迴響

熱門新聞

即／普丁被通緝！國際法院怒了

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

25歲女開CRV撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

撞勞斯萊斯要修250萬　CRV女車主徬徨畫面曝光

即／台電桃園大湳變電站大火！停電影響6476戶

小吃店被開罰　炒飯正妹道歉了

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

鼓鼓才剛放閃大元　馬上宣布好消息！

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

有錢就爽！年收入「達這數字」幸福感爆棚　研究證實了

龍千玉兒墜谷6年　突暴哭淚揭近況

張育成飛美前夕記錄老婆「懷孕美照」

更多

最夯影音

更多
輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗
二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面