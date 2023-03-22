拉麵店定新規「禁止顧客滑手機」！老闆曝2考量：餐廳不是你家

▲日本拉麵店「博多ラーメンでぶちゃん」禁止顧客滑手機。（圖／翻攝自推特／＠DevchanRamen，下同）

記者閔文昱／綜合報導

3C產品與生活緊密結合，吃飯前拍照打卡，邊吃邊滑手機都相當常見。不過，日本卻有一間拉麵店要求顧客「吃飯別滑手機」，引發正反兩面討論。對此，老闆也出面解釋了自己的2點考量，強調「餐廳不是你家」。

綜合日媒報導，日本東京拉麵店「博多ラーメンでぶちゃん」老闆甲斐康太近日在推特祭出新規定，要求顧客「吃飯別滑手機」。他解釋，因為店內座位不多，若有人一邊吃拉麵一邊滑手機、看影片，會增加其他排隊顧客的等候時間，另外，顧客若專注在手機上，就無法專心品嘗自己傾注全部心血製作的拉麵，「這讓我很痛苦」。

▲拉麵店老闆甲斐康太。（圖／翻攝自推特／＠DevchanRamen）

消息一出，隨即吸引不少老饕在貼文底下留下正反意見，有些人支持老闆做法，認為「吃飯滑手機對於用心製作拉麵的店家和老闆都是不禮貌的，應該禁止」;但也人認為，「有些人生活壓力已經很大了，吃飯滑手機也是一種紓壓方式，無法認同老闆的做法」。

對此，甲斐康太強調，他並不是完全禁止顧客在用餐時使用手機，人們還是可以在餐前拍照，他會視情況再上前提醒。該則消息在網路引發熱議後，讓拉麵店在網絡口碑網站評分略微下降，但他則表示，自己完全不在意，因為店內客流量不減反增，且自己僅是做到提醒的義務，「就像有人在店內睡覺或裸體我也必須去制止該名客人，因為餐廳不是你家。」